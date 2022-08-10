Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinde maaşlara iyileştirme yapıldı - Son Dakika
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinde maaşlara iyileştirme yapıldı

10.08.2022 12:09
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinde maaşlara iyileştirme yapıldı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve KASKİ personellerinin maaşlarında iyileştirilme yapıldığı bildirildi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve KASKİ personellerinin maaşlarında iyileştirilme yapıldığı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Hayrettin Güngör, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programda belediye ve KASKİ personelleriyle bir araya geldi.

Davetlerine icabet eden personellere teşekkür eden Güngör, 3 buçuk yıldır tüm personelle şehre hizmet etmek için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini belirtti.

Göreve geldiği günden itibaren tüm personelin sosyal haklarını gözettiklerini bildiren Güngör, her yıl personellerin sosyal haklarında iyileştirmeler yaptıklarını ifade etti.

???????Personellerin kendilerine olan güveni boşa çıkarmadıklarını ifade eden Güngör, şunları kaydetti:

"Sendikayla yaptığımız 2021-2022 Toplu İş Sözleşmesi gereği sözleşmede yer alan ücretleri eksiksiz olarak personellerimize ödedik. Sözleşmede yer alan yükümlülüklerimizi aksatmadan eksiksiz olarak ve zamanında yerine getirdik. 2022 yılına geldiğimizde de imzaladığımız sözleşme gereği personellerimize enflasyon + yüzde 2 zam yapılmasını karara bağladık. Fakat geldiğimiz noktada sendika, sözleşmede yer almamasına rağmen bir hak talebinde bulundu. Geçtiğimiz Cuma günü de sendika tarafından bazı siyasi partilerin katılımıyla bir eylem gerçekleştirildi. Çalışma arkadaşlarımızın çok büyük bir kısmının bu eyleme destek vermediğine şahit olduk. Çalışma arkadaşlarımızın bu tutumu bizlere olan güvenlerini gösteriyor. Biz de çalışma arkadaşlarımızın bize olan güvenini boşa çıkarmamak için bir çalışma yaptık. Toplu iş sözleşmesinde öngörülmediği halde çalışma arkadaşlarımıza yaklaşık 7 bin lira tutarında geriye dönük ücretlerini ödeyeceğiz. Ayrıca bizlere güvendikleri ve yanımızda yer aldıkları için bin lira da Eylül ayında ödeme yapacağız. Bu noktada 2021 ücretleri esas alındığında yüzde 100'lük bir artış gerçekleştirmiş oluyoruz. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nde en düşük ücret 7 bin lira. Hayırlı uğurlu olsun."

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Kaynak: AA

Hayrettin Güngör, Kahramanmaraş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinde maaşlara iyileştirme yapıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinde maaşlara iyileştirme yapıldı - Son Dakika
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