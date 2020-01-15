Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Yaşam Takip Sistemi'ni tanıttı - Son Dakika
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Yaşam Takip Sistemi'ni tanıttı

17 dakika önce

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi yaşlılara özel olarak geliştirilen Yaşam Takip Sistemi'ni tanıttı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Yaşam Takip Sistemi'ni tanıttı, System.String[]

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi yaşlılara özel olarak geliştirilen Yaşam Takip Sistemi'ni tanıttı.


Ankara ATO Congresium'da düzenlenen 'Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi'nde Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığı standında Türkiye'de ilk yaşlılara özel olarak geliştirilen 'Yaşam Takip Sistemi' tanıtıldı. Projeyi tanıtan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ayşe Taşkıran, İHA muhabirine açıklamalarda bulundu. Belediye olarak yaşlıları önemsediklerini belirten Taşkıran, "Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi olarak evinde yalnız yaşayan yaşlılarımızın hem sağlıklarının hem takibini yapabilmek hem de güvenliklerini takibini yapabilmek için bu projeyi geliştirdik. Yaklaşık 3 yıldır yaşlılarımıza hizmetimizi sunmaya başladık. Evlerine cihazları kuruyoruz ve buna bağlı olarak gaz, duman ve su sensörümüz var. Evinde herhangi bir yangın durumu olduğunda ya da gaz kaçağı olduğunda bizim çağrı merkezime sinyal düşüyor. Biz oradan takibini yapabiliyoruz. Sağlık problemi olduğunda boynuna takılı olan panik butonunda basıyor ve bizimle iletişime geçiyor. Bizde anında gerekli yerlere haber veriyoruz" dedi.


Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Dış ilişkiler ver Ar-Ge Başkanı Emrah Hatunoğlu ise belediyenin diğer projelerinden bahsederek, sosyal belediyeciliğin önemine vurgu yaptı. - ANKARA

Kahramanmaraş, Taşkıran, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 07:17 Kaynak: İHA
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