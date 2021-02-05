Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinden evde bakım hizmeti - Son Dakika

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesince 65 yaş üstü ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik gerçekleştirilen evde bakım hizmetlerine devam ediliyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik hizmetleri kapsamında özel gereksinimli, yaşlı ve ihtiyaç sahibi vatandaşların bakımlarını ücretsiz karşılıyor.

Bu kapsamda, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) oluşturduğu kısıtlılık nedeniyle tıraş olmakta zorluk çeken vatandaşlara Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü koordinesindeki personeller tarafından hizmet sağlanıyor.

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, evde bakım hizmetleriyle binlerce vatandaşa ulaşıldığını, Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşların yanında olmaya devam edeceklerini kaydetti.