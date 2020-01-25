Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinden Malatya'ya yardım - Son Dakika
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinden Malatya'ya yardım

6 saat önce

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından İçişleri Bakanlığınca Malatya'nın Doğanyol ilçesinin acil ihtiyaçlarını karşılamak üzere görevlendirilen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin yardımları yola çıktı.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından İçişleri Bakanlığınca Malatya'nın Doğanyol ilçesinin acil ihtiyaçlarını karşılamak üzere görevlendirilen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin yardımları yola çıktı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, gazetecilere yaptığı açıklamada, depremin ardından Malatya'nın Doğanyol ilçesi için seferber olduklarını söyledi.

Deprem sonrası İçişleri Bakanlığının, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesini, Malatya'nın Doğanyol ilçesinin acil ihtiyaçlarını karşılamak üzere görevlendirdiğini dile getiren Güngör, şunları kaydetti:

"Depremi müteakip Malatya Büyükşehir ve Elazığ Belediye Başkanlarımızı bizzat arayarak geçmiş olsun dileklerimizi ilettik ve acil ihtiyaçlarını sorduk. Akabinde 3 tam donanımlı ve 13 personelden oluşan arama kurtarma ekibimiz dün gece saat 03.30 civarında bölgeye intikal ederek arama kurtarma çalışmalarına başladılar. Doğanyol ilçesinin acil ihtiyaçlarını karşılama görevi Büyükşehir Belediyemize verildi. Biz de derhal 250 yatak ile 5 bin kişilik yemek tırımızı acilen Doğanyol ilçemize gönderdik."

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinden Malatya'ya yardım

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Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 08:47 Kaynak: AA
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