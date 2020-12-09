Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinden öğrenci servislerine Kovid-19 desteği - Son Dakika

Açıklamada ayrıca, Kahramanmaraş Öğrenci Servisçileri Odası Başkanı Sefa Şavkılı'nın da verilen destekten duyduğu memnuniyeti dile getirdiği aktarıldı.

Mayıs ve Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantıları'nda öğrenci servisi esnafına yönelik 2020-2021 hat ruhsatlarında yüzde 50 indirim yapılması kararı alındığı aktarılan açıklamada, "Pandemi nedeniyle faaliyetleri kısıtlanan öğrenci servisi esnafımızın 2020-2021 hat ruhsat bedellerinin yüzde 50'sini almayarak araç başına 1.375 TL destek sağlıyoruz. Bu günleri birlikte aşacağız. Esnafımızın yanındayız." ifadelerine yer verildi.

Onur Büyüktopçu, hakkında yorum yaptığı kadın yarışmacıyla davalık oldu

Ronaldo'dan ilginç Messi sözleri: Hep samimi ilişkimiz oldu, onu hiçbir zaman rakip olarak görmedim