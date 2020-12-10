Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinden toplu taşıma esnafına Kovid-19 desteği - Son Dakika

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından kentte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 2020 yılında sağlanan desteğin gelecek yıl da sürdürüleceği bildirildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, yaptığı yazılı açıklamada, pandemi tedbirleri kapsamında esnafa yönelik destek çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Toplu taşıma esnafı için 2020 yılında 10 milyon lira ödeme yapıldığını, 2021 yılında da desteğin süreceğini aktaran Güngör, "Pandemi tedbirleri kapsamında toplu taşımada bir dizi önlemler alındı. Büyükşehir Belediyesi olarak pandeminin getirdiği yolcu kısıtlılığı nedeniyle toplu taşıma esnafımıza 2020 yılı içerisinde, araç başına aylık 2 bin lira destek verdik. Toplam 10 milyon lira ek maliyeti, yolcu biletlerine yansıtmadık ve bütçemizden karşıladık. Desteğimiz 2021 yılı içinde de devam edecek. Hemşerilerimizin ve esnafımızın yanındayız. İnşallah bugünleri de el birliği ile aşacağız." ifadelerini kullandı.