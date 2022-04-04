Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinden toplu taşıma esnafına destek - Son Dakika

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, toplu taşıma esnafına mart ayında araç başına 14 bin 600 lira destek sağlayacak.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, gazetecilere, toplu taşıma esnafının son dönemlerde zorlu bir süreçten geçtiğini, imkanlar dahilinde onlara destekte bulunmaya çalıştıklarını söyledi.

Toplu taşıma hizmetlerinin aksamadan devam etmesi için çalıştıklarını vurgulayan Güngör, şöyle konuştu:

"Büyükşehir Belediyesi olarak toplu taşımada Kahramanmaraş modelini hayata geçirdik. Özel halk otobüsü esnafımıza aylık desteğimizin yanı sıra Türkiye'de ilk kez akaryakıt fiyat farkını da ödüyoruz. Yaklaşık 410 aracımız var. Bu ayki araç başına verdiğimiz destek 14 bin 600 lira oldu. Yıl sonunda ise toplam desteğimiz 60 milyon liraya ulaşacak. Esnafımıza hayırlı olsun. Bu desteğimizle bilet fiyatlarını da aynı tarifede tutmuş oluyoruz. Bu çalışmayı hem esnafımıza hem de hemşerilerimize ulaşım desteği olarak ifade edebiliriz."

Kahramanmaraş Özel Halk Otobüsleri ve Minibüsçüleri Odası Başkanı Mustafa Baltacı da verilen destekten dolayı teşekkür etti.