Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş caminin yardım sandığındaki paraları çalan 2 kişi tutuklandı
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Kahramanmaraş caminin yardım sandığındaki paraları çalan 2 kişi tutuklandı

6 saat önce

Caminin yardım sandığındaki paraları çalan 2 kişi tutuklandıKahramanmaraş'ta caminin yardım sandığındaki paraları çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Caminin yardım sandığındaki paraları çalan 2 kişi tutuklandı

Kahramanmaraş'ta caminin yardım sandığındaki paraları çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Olay, Cuma günü sabah saatlerinde Doğukent Camisi'nde meydana geldi. Cami imamı Fatih Balbaba, sabah saatlerinde yardım sandığının yerinin değiştirildiğini fark edip kontrol ettiğinde sandığın boş olduğunu gördü. Güvenlik kameralarını inceleyen Balbaba, sandıktaki paraların 2 kişi tarafından çalındığını tespit edince, polise haber verdi. Görüntüleri inceleyen Dulkadiroğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin Ümit T. (18) ile Alaaddin K. (19) olduğunu belirledi. Emniyette suç kayıtları da olan şüpheliler, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen Ümit T. ile Alaaddin K., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kahramanmaraş caminin yardım sandığındaki paraları çalan 2 kişi tutuklandı

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 02:24 Kaynak: DHA
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