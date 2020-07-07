Kahramanmaraş Canlı Hayvan Borsası yeniden hizmete açıldı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta salgın sürecinde kapalı olan Büyükşehir Belediyesi Canlı Hayvan Borsası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılan düzenleme ve tadilatın ardından Kurban Bayramına hazır hale getirildi.

Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Canlı Hayvan Borsası, yeni tip koronavirüs sürecinden dolayı kapattığı kapılarını tekrar açarak büyükbaş ve küçükbaş hayvan satışına başladı.

Kontrollü sosyal hayat kapsamında hizmet vermeye başlayan Canlı Hayvan Borsası'nda içeri giriş ve çıkışlarda tedbirler arttırıldı. İçeri girişlerde vatandaşların ateşleri ölçülürken araçlar da tam otomatik dezenfekte yapılıyor.

Kontrollü sosyal hayat ve sosyal mesafe kurallarının anlatıldığı afişler belirli noktalara asılarak vatandaşlar uyarılıyor.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri günün belirli zaman dilimlerinde Canlı Hayvan Borsası'nda ilaçlama yaparak dezenfekte çalışmalarına özen gösteriyor.