Kahramanmaraş çayda kaybolan suriyeli baba ve oğlu aranıyor - Son Dakika

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Kahramanmaraş çayda kaybolan suriyeli baba ve oğlu aranıyor
6 saat önce
Çayda kaybolan Suriyeli baba ve oğlu aranıyor (3)BABAYI ARAMAYA YARIN DEVAM EDİLECEKKahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinin Narlı Mahallesi'ndeki Aksu Çayı'nda kaybolan, Suriyeli Necip Şireki'yi bulmak için Kahramanmaraş itfaiyesi ile Adıyaman emniyetine bağlı dalgıçların yaptığı çalışmalardan...
Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 05:55 Kaynak: DHA
Çayda kaybolan Suriyeli baba ve oğlu aranıyor (3)
BABAYI ARAMAYA YARIN DEVAM EDİLECEK
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinin Narlı Mahallesi'ndeki Aksu Çayı'nda kaybolan, Suriyeli Necip Şireki'yi bulmak için Kahramanmaraş itfaiyesi ile Adıyaman emniyetine bağlı dalgıçların yaptığı çalışmalardan sonuç alınamadı. Havanın kararması nedeniyle ekipler, çalışmalarına ara verdi. Ekiplerin, babayı bulmak için çalışmalarına yarın sabah bıraktığı yerden devam edeceği belirtildi.
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