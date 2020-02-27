Kahramanmaraş çayda kaybolan suriyeli baba ve oğlu aranıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kahramanmaraş çayda kaybolan suriyeli baba ve oğlu aranıyor - Son Dakika

Kahramanmaraş çayda kaybolan suriyeli baba ve oğlu aranıyor

6 saat önce

Çayda kaybolan Suriyeli baba ve oğlu aranıyor (3)BABAYI ARAMAYA YARIN DEVAM EDİLECEKKahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinin Narlı Mahallesi'ndeki Aksu Çayı'nda kaybolan, Suriyeli Necip Şireki'yi bulmak için Kahramanmaraş itfaiyesi ile Adıyaman emniyetine bağlı dalgıçların yaptığı çalışmalardan...

Çayda kaybolan Suriyeli baba ve oğlu aranıyor (3)

BABAYI ARAMAYA YARIN DEVAM EDİLECEK

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinin Narlı Mahallesi'ndeki Aksu Çayı'nda kaybolan, Suriyeli Necip Şireki'yi bulmak için Kahramanmaraş itfaiyesi ile Adıyaman emniyetine bağlı dalgıçların yaptığı çalışmalardan sonuç alınamadı. Havanın kararması nedeniyle ekipler, çalışmalarına ara verdi. Ekiplerin, babayı bulmak için çalışmalarına yarın sabah bıraktığı yerden devam edeceği belirtildi.

Kahramanmaraş çayda kaybolan suriyeli baba ve oğlu aranıyor

Kahramanmaraş, Pazarcık, Narlı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 05:55 Kaynak: DHA
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