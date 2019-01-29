Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş Çekiciden 20 Milyon Liralık Eroin Çıktı

Kahramanmaraş Çekiciden 20 Milyon Liralık Eroin Çıktı

13 dakika önce

Çekiciden 20 milyon liralık eroin çıktıKahramanmaraş'ta, polisin şüphe üzerine durdurduğu çekicide, narkotik dedektör köpek 'Alfi' ile yapılan aramada, yaklaşık 20 milyon lira değerinde, 103 kilo 600 gram eroin ele geçirildi.

Kahramanmaraş Çekiciden 20 Milyon Liralık Eroin Çıktı, System.String[]
Çekiciden 20 milyon liralık eroin çıktı

Kahramanmaraş'ta, polisin şüphe üzerine durdurduğu çekicide, narkotik dedektör köpek 'Alfi' ile yapılan aramada, yaklaşık 20 milyon lira değerinde, 103 kilo 600 gram eroin ele geçirildi. Polis, sürücü Yakup B.'yi gözaltına aldı.

Kahramanmaraş- Kayseri karayolunda uygulama noktası oluşturan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabaha karşı plakası açıklanmayan çekiciyi şüphe üzerine durdurdu. Ekipler, narkotik dedektör köpeği 'Alfi' ile araçta arama yaptı. Aramada, aracın gizli bölmelerine saklanmış 200 paket halinde 103 kilo 600 gram eroin ele geçirdi. Yaklaşık 20 milyon liralık eroinin doğu illerden temin edilerek batı illerinde piyasaya sürüleceği belirtildi.

Gözaltına alınan çekicinin sürücüsü Yakup B.'nin emniyette sorgulanmasına başlandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 02:51 Kaynak: DHA

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