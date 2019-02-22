Kahramanmaraş CHP'li Öztunç Seçildiğimde İlk İşim Aksu Çayı'ın Temizlemek

CHP'li Öztunç Seçildiğimde ilk işim Aksu Çayı'ın temizlemekCHP Kahramanmaraş Milletvekili ve Belediye Başkan Adayı Ali Öztunç, Aksu Çayı'nın kirli olduğunu belirterek, seçilirse ilk işinin burayı temizlemek olduğunu söyledi.

CHP'li Öztunç Seçildiğimde ilk işim Aksu Çayı'ın temizlemek



CHP Kahramanmaraş Milletvekili ve Belediye Başkan Adayı Ali Öztunç, Aksu Çayı'nın kirli olduğunu belirterek, seçilirse ilk işinin burayı temizlemek olduğunu söyledi.



Bölgedeki fabrika atıkları nedeniyle siyah renkte aktığı öne sürülen Aksu Çayı'ndaki kirliliğin herkes tarafından bilindiğini söyleyen Ali Öztunç, Herkes biliyor ki Aksu Çayı temiz değil, kirli. Belediye başkanı seçilirsem ilk işlerimden biri Aksu Çayı'nı temizlemek olacak dedi.

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