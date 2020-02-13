Kahramanmaraş çocukları traktörün arkasına bağladığı lastik botla kaydırdı - Son Dakika
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Kahramanmaraş çocukları traktörün arkasına bağladığı lastik botla kaydırdı

22 dakika önce

Çocukları traktörün arkasına bağladığı lastik botla kaydırdıKAHRAMANMARAŞ'ın Çağlayancerit ilçesinde Mehmet Karaveli, çocukları kar üzerinde traktörünün arkasına bağladığı lastik botla kaydırdı.

Çocukları traktörün arkasına bağladığı lastik botla kaydırdı

KAHRAMANMARAŞ'ın Çağlayancerit ilçesinde Mehmet Karaveli, çocukları kar üzerinde traktörünün arkasına bağladığı lastik botla kaydırdı. Elbistan ilçesinde ise Hasan Ceran kar banyosu yaptı.

Karın etkili olduğu Çağlayancerit ilçesinin Helete Mahallesi'nde oturan Mehmet Karaveli, çocukları karda eğlendirmek için farklı bir yöntem buldu. İlk olarak traktörünün lastiklerine zincir takan Karaveli, daha sonra arkasına iple bağladığı lastik botla çocukları kaydırdı. O anlar mahalle sakinleri tarafından da cep telefonuyla kaydedildi. Karaveli bir ara duraklayarak 'Nasıl arkadaşlar beğendiniz mi' diye sorduğu yol kenarındakilerden 'Ağabey hizmet 10 numara cevabı aldı.'

KARDA BANYO YAPTI

Elbistan ilçesinde ise Hasan Ceran kar banyosu yaptı. Elbiselerini çıkaran Ceran, Kar banyosu, hayırlı olsun diyerek karın üzerine yattı. Daha sonra karla üzerini kaplayan Hasan Ceran yerden kalkarak kar banyosuna ayakta devam etti.

Kahramanmaraş çocukları traktörün arkasına bağladığı lastik botla kaydırdı

Çağlayancerit, Hasan Ceran, Elbistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 10:15 Kaynak: DHA
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