Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye takdimi
Vatandaşların ellerinde bayraklarla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı karşılaması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın otobüsten öğrencileri selamlaması KAHRAMANMARAŞ - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda konuştu. (6)
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri! KAHRAMANMARAŞ - Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Kardeşliğimizi CHP'nin kutuplaştırma siyasetine kesinlikle kurban etmeyeceğiz' - Son Dakika