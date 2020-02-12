Kahramanmaraş cumhurbaşkanı erdoğan, kahramanmaraş'ın kurtuluşunun 100. yılı kutlamaları için kente... - Son Dakika

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Kahramanmaraş cumhurbaşkanı erdoğan, kahramanmaraş'ın kurtuluşunun 100. yılı kutlamaları için kente...
6 saat önce
KAHRAMANMARAŞ Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş'ın kurtuluşunun 100. yılı kutlamaları için kente geldi-3.
Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 05:44 Kaynak: DHA
KAHRAMANMARAŞ Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş'ın kurtuluşunun 100. yılı kutlamaları için kente geldi-3
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