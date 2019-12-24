Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısı Yazıcı, AA'nın "Yılın Fotoğrafları"nı oyladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısı Yazıcı, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları'nı oyladı - Son Dakika

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısı Yazıcı, AA'nın "Yılın Fotoğrafları"nı oyladı

6 saat önce

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısı İlker Yazıcı, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısı Yazıcı, AA'nın

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısı İlker Yazıcı, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Yazıcı, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde oylamaya sunulan fotoğrafları inceledi.

Başsavcı Yazıcı, haberde Hasan Namlı'nın "Çocuklarımızı geri istiyoruz", yaşamda Halil Fidan'ın " Harran'da yaşam", sporda ise Erhan Elaldı'nın "Beytullah'ın azmi" başlıklı fotoğrafına oy verdi.

Fotoğrafları çeken AA ekiplerinin başarısını kutlayan Yazıcı, seçim yapmakta zorlandığını belirtti.

Seçtiği fotoğraflar hakkında değerlendirmede bulunan Yazıcı, şunları kaydetti:

"Ülkemiz terörle uzun yıllardır mücadele veriyor. Bu anlamda haber kategorisinde Diyarbakır annelerinin mücadelesini özellikle seçtim. Sporda 'Beytullah'ın azmi' çok dikkati çekici. Beytullah, Kahramanmaraşlı milli sporcumuz. Korkarak spora başlamış. Ama bugün milli sporcu olarak büyük başarılara imza atmış. Böyle bir engelle kazandığı zaferler ve azmi nedeniyle takdire şayan. Yarışmadaki fotoğrafı da bu anlamda çok manidar. Gençlerimize bu fotoğrafın ilham kaynağı olacağını düşünüyorum. Yaşam kategorisindeki fotoğrafta, Harran'da keçinin ve kız çocuğunun o sevgi dolu bakışmaları, şiddet sarmalındaki toplumumuza da mesaj olacaktır."

Kahramanmaraş, Halil Fidan, Harran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 01:46 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Mahkeme kararı olmadan ad ve soyad değişimi süresi uzatıldı
Kar nedeniyle Kahramanmaraş-Kayseri kara yolunun tek yönü ulaşıma kapandı Son dakika: Adana'da sel sularına kapılan araçta bulunan 2 kişi kayboldu Çocuğunun yanında eşini döven koca için istenen ceza belli oldu

Son Dakika Haberleri
20:28 Adana'da sele kapılan bir otomobildeki kayıp 2 kişi daha bulundu. - Son Dakika
20:27 DHA YURT BÜLTENİ - 22 - Son Dakika
20:26 Arsin'deki örtü yangınlarını söndürme çalışmaları sürüyor - Son Dakika
20:26 Kütahya'da Genç Nida Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma ve Hafızlık Yarışması - Son Dakika
20:25 Jolly Tur'dan gelecek nesiller için "Mirasım Türkiye" projesi - Son Dakika
20:08 Son dakika: Adana'da sel sularına kapılan araçta bulunan 2 kişi kayboldu - Son Dakika
18:08 Çocuğunun yanında eşini döven koca için istenen ceza belli oldu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2019 20:33:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısı Yazıcı, AA'nın "Yılın Fotoğrafları"nı oyladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]