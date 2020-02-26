Kahramanmaraş'da balık avına giden baba ve oğul akarsuda kayboldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'da balık avına giden baba ve oğul akarsuda kayboldu - Son Dakika

Kahramanmaraş'da balık avına giden baba ve oğul akarsuda kayboldu

15 dakika önce

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde balık tutmak için gittikleri akarsuda kaybolan baba ve oğlu aranıyor.

Kahramanmaraş'da balık avına giden baba ve oğul akarsuda kayboldu, System.String[]

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde balık tutmak için gittikleri akarsuda kaybolan baba ve oğlu aranıyor.

Narlı Jandarma Karakol Komutanlığına gelen Suriye uyruklu Ahmet Derviş, Narlı- Aksu Çayı Belediye Çöplüğü mevkisine birlikte balık tutmaya geldikleri arkadaşı Necip Ahmet Şireki (43) ve oğlu Başar'ın (12) düştükleri akarsuda kaybolduğunu bildirdi.

Bunun üzerine bölgeye sevk edilen jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri, arama çalışması başlattı.

Bölgede yaklaşık 4 saat süren aramalara havanın kararması nedeniyle ara verildiği, sabahın ilk ışıklarıyla çalışmalara yeniden başlanacağı bildirildi.

Kahramanmaraş, Jandarma, Pazarcık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 09:26 Kaynak: AA
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