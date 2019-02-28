Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'da Tekne Turları Başlıyor

Kahramanmaraş'da Tekne Turları Başlıyor

1 saat önce

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesince Menzelet Barajı üzerinde tekne turlarının 15 Mart'ta başlayacağı bildirildi.

Kahramanmaraş'da Tekne Turları Başlıyor, System.String[]
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesince Menzelet Barajı üzerinde tekne turlarının 15 Mart'ta başlayacağı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü bünyesindeki tekne turlarının Millet Bahçesi'nin yanındaki Menzelet Barajı'nda başlayacağı belirtildi.

Tekne turlarına ilişkin fiyat tarifesinin, öğrenci 15, sivil 20 ve özel turların 300 lira olacak şekilde belirlendiği kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 12:33 Kaynak: AA

Yenikadinda Gösterme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mehmet Metiner'den Gül, Davutoğlu ve Babacan'a Ağır Sözler: Hainsiniz Kaynak Holding'in Kırgızistan'daki Varlıkları TMSF'ye Devredilecek

Deprem Kahini'nden İstanbul İçin Korkutan Uyarı: Türkiye'de 7 Büyüklüğünde Deprem Olacak Sağlık Bakanı Koca: Lokantalarda Tuz ve Şeker Kullanımı Azaltılacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.2.2019 13:38:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'da Tekne Turları Başlıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]