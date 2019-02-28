Kahramanmaraş'da Tekne Turları Başlıyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesince Menzelet Barajı üzerinde tekne turlarının 15 Mart'ta başlayacağı bildirildi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesince Menzelet Barajı üzerinde tekne turlarının 15 Mart'ta başlayacağı bildirildi.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü bünyesindeki tekne turlarının Millet Bahçesi'nin yanındaki Menzelet Barajı'nda başlayacağı belirtildi.



Tekne turlarına ilişkin fiyat tarifesinin, öğrenci 15, sivil 20 ve özel turların 300 lira olacak şekilde belirlendiği kaydedildi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Mehmet Metiner'den Gül, Davutoğlu ve Babacan'a Ağır Sözler: Hainsiniz

Kaynak Holding'in Kırgızistan'daki Varlıkları TMSF'ye Devredilecek

Deprem Kahini'nden İstanbul İçin Korkutan Uyarı: Türkiye'de 7 Büyüklüğünde Deprem Olacak

Sağlık Bakanı Koca: Lokantalarda Tuz ve Şeker Kullanımı Azaltılacak