Kahramanmaraş depremden 90 gün sonra havadan görüntülendi - Son Dakika
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Kahramanmaraş depremden 90 gün sonra havadan görüntülendi

07.05.2023 14:43

11 ilimizi etkileyen 7.7 ve 7.6'lık depremlerin merkezi olan Kahramanmaraş, yıkıcı sarsıntıların üzerinden geçen 3 ayın ardından havadan görüntülendi. Kaydedilen görüntülerde bir yandan yıkım ve enkaz kaldırma işlemlerinin sürdüğü, bir yandan da normalleşen hayatın devam ettiği görüldü.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7 ve Elbistan ilçesinde 7,6 büyüklüğünde meyana gelen 2 büyük deprem 11 ilde büyük yıkım ve can kayıplarına neden oldu.

Depremden 3 ay sonra Kahramanmaraş havadan görüntülendi

KONTROLLÜ YIKIMLAR DEVAM EDİYOR

Binlerce kişinin hayatını kaybettiği deprem sonrası Kahramanmaraş'ta enkaz kaldırma işlemleri tamamlanırken, ekiplerin çalışmaları hasarlı binaların yıkımı enkazlarının kaldırılmasına yönelik oldu. Yıkım çalışmalarında görevlendirilen ekipler, iş makineleri ile depremlere ağır hasar gören ve tehlike arz ettiren binaları kontrollü şekilde yıkıyor.

Depremden 3 ay sonra Kahramanmaraş havadan görüntülendi

ŞEHİR 3 AY SONRA HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

'Asrın Felaketi' olarak nitelendirilen depremin üzerinden geçen 3 ayın ardından şehir merkezindeki görüntü havadan dron ile görüntülendi. Kaydedilen görüntülerde bir yandan yıkım ve enkaz kaldırma işlemlerinin sürdüğü, bir yandan da normalleşen hayatın devam ettiği görüldü.

Depremde hasar alan ve 1970'li yıllarda yapılan 12 Şubat Stadyumu'nun da yıkım işlemleri devam ediyor.

Depremden 3 ay sonra Kahramanmaraş havadan görüntülendi
Depremden 3 ay sonra Kahramanmaraş havadan görüntülendi
Depremden 3 ay sonra Kahramanmaraş havadan görüntülendi
Depremden 3 ay sonra Kahramanmaraş havadan görüntülendi
Kaynak: İHA
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Kahramanmaraş, Elbistan, Deprem, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş depremden 90 gün sonra havadan görüntülendi - Son Dakika


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