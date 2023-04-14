Kahramanmaraş depreminde yerle bir olan 600 senelik caminin son görüntüleri - Son Dakika
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Kahramanmaraş depreminde yerle bir olan 600 senelik caminin son görüntüleri

14.04.2023 10:18

Hatay'da, mihrabın sağ ve solunda "deprem terazisi" denilen iki döner sütunun yer aldığı tarihi Mahremiye Camisi, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta yaşanan depremlerde yıkılmıştı. Yıkılma anına ait güvenlik kamerası görüntülerine ulaşıldı.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 11 ilde yıkıma neden olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından yaralar sarılmaya devam ederken, bölgede çekilen görüntüler ise afetin boyutunu gözler önüne seriyor.

"DEPREM TERAZİSİ"NE RAĞMEN BÖYLE YIKILMIŞ

Asrın felaketi olarak nitelenen depremler sonucunda, Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde bulunan yaklaşık 600 yıllık, mihrabın sağ ve solunda "deprem terazisi" denilen iki döner sütunun yer aldığı tarihi Mahremiye Camisi de yıkılmıştı. Tarihi caminin yıkıldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA
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Kahramanmaraş, Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kahramanmaraş depreminde yerle bir olan 600 senelik caminin son görüntüleri - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kahramanmaraş depreminde yerle bir olan 600 senelik caminin son görüntüleri - Son Dakika
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