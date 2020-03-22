KAHRAMANMARAŞ Dirift yapan sürücüye 6 bin 141 lira ceza - Son Dakika

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KAHRAMANMARAŞ Dirift yapan sürücüye 6 bin 141 lira ceza
6 saat önce
Dirift yapan sürücüye 6 bin 141 lira cezaKAHRAMANMARAŞ'ta, dirift yaparak trafiği tehlikeye düşüren sürücüye 6 bin 141 lira para cezası yazıldı.
Dirift yapan sürücüye 6 bin 141 lira ceza
KAHRAMANMARAŞ'ta, dirift yaparak trafiği tehlikeye düşüren sürücüye 6 bin 141 lira para cezası yazıldı.
Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Trafik tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı sivil ekipler, sanayi sitesi içerisinde dirift yapan bir otomobili tespit etti. O anları cep telefonuyla da kayda alan ekipler, sürücüyü de yakaladı. Polis, trafiği tehlikeye düşüren ismi açıklanmayan sürücüye 6 bin 141 lira ceza yazdı. Ayrıca sürücünün ehliyetine 2 aylığına el konulup, aracı da bağlandı.
Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 10:22 Kaynak: DHA
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