KAHRAMANMARAŞ Dirift yapan sürücüye 6 bin 141 lira ceza - Son Dakika

Dirift yapan sürücüye 6 bin 141 lira ceza

KAHRAMANMARAŞ'ta, dirift yaparak trafiği tehlikeye düşüren sürücüye 6 bin 141 lira para cezası yazıldı.

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Trafik tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı sivil ekipler, sanayi sitesi içerisinde dirift yapan bir otomobili tespit etti. O anları cep telefonuyla da kayda alan ekipler, sürücüyü de yakaladı. Polis, trafiği tehlikeye düşüren ismi açıklanmayan sürücüye 6 bin 141 lira ceza yazdı. Ayrıca sürücünün ehliyetine 2 aylığına el konulup, aracı da bağlandı.