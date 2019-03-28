Kahramanmaraş Diyarbakır'da Aranan PKK Şüphelisi, Çağlayancerit'te Yakalandı
16 dakika önce
Diyarbakır'da aranan PKK şüphelisi, Çağlayancerit'te yakalandı (2)TUTUKLANDIKahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde terör örgütü PKK'ya silah temin etmek suçundan aranırken jandarma tarafından yakalanan M.S.A. hakkında 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi.
Diyarbakır'da aranan PKK şüphelisi, Çağlayancerit'te yakalandı (2)
TUTUKLANDI
Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde terör örgütü PKK'ya silah temin etmek suçundan aranırken jandarma tarafından yakalanan M.S.A. hakkında 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi. İl Jandarma Komutanlığı'nda işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen M.S.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 08:25 Kaynak: DHA
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