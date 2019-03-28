Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş Diyarbakır'da Aranan PKK Şüphelisi, Çağlayancerit'te Yakalandı

Kahramanmaraş Diyarbakır'da Aranan PKK Şüphelisi, Çağlayancerit'te Yakalandı

16 dakika önce

Diyarbakır'da aranan PKK şüphelisi, Çağlayancerit'te yakalandı (2)TUTUKLANDIKahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde terör örgütü PKK'ya silah temin etmek suçundan aranırken jandarma tarafından yakalanan M.S.A. hakkında 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi.

Diyarbakır'da aranan PKK şüphelisi, Çağlayancerit'te yakalandı (2)

TUTUKLANDI

Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde terör örgütü PKK'ya silah temin etmek suçundan aranırken jandarma tarafından yakalanan M.S.A. hakkında 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi. İl Jandarma Komutanlığı'nda işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen M.S.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 08:25 Kaynak: DHA

Jandarma, Çağlayancerit, PKK, Diyarbakır, Güncel
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