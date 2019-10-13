Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş dokuma atölyesinin yandığını görünce fenalık geçirdi
Son Dakika Güncel Kahramanmaraş dokuma atölyesinin yandığını görünce fenalık geçirdi

Kahramanmaraş dokuma atölyesinin yandığını görünce fenalık geçirdi

1 saat önce

Kahramanmaraş'ta, örgü dokuma atölyesinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kahramanmaraş'ta, örgü dokuma atölyesinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Yangını haber alıp, iş yerine gelen Suriyeli Naci Sultan, makinelerinin yandığını görünce fenalaştı.

İstasyon Mahallesi'nde, Suriye uyruklu Naci Sultan'a ait örgü okuma atölyesinde, öğle saatlerinde, yangın çıktı. Atölyeden yükselen alevleri görenlerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, elektrik kontağında çıktığı sanılan yangına kırdıkları duvar, pencere ve kapılardan müdahale etti. İtfaiyecilerin 2 saatte kontrol altına aldığı yangında, iplik balyalarının büyük bölümü ile makineler yandı. Yangın haberini alarak, iş yerine gelen Naci Sultan, olay yerinde fenalık geçirdi. Sultan'ı, yakınları teskin etmeye çalıştı. Ekipler soğutma çalışmalarını sürdürürken, Naci Sultan'ın yakınları ve çalışanlar, yanmayan iplikleri iş yerinin dışına taşıdı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kahramanmaraş dokuma atölyesinin yandığını görünce fenalık geçirdi

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.10.2019 02:33 Kaynak: DHA
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