Kahramanmaraş Düğününde Latif Doğan Sahnedeydi!

Kahramanmaraş Suçatı köyünden İstanbul ve Antalya da turizm dünyasının sevilen iş insanlarından Hıdır İşlek oğlunu evlendirdi. Cemile – Hıdır İşlek çiftinin oğulları Mert İşlek, İstanbul Steigenberger Airport hotel de 1300 davetlinin katıldığı muhteşem bir düğünde İsaf-İbrahim Er çiftinin kızı Gül Er ile dünya evine adım attı.

Kahramanmaraş sivil toplumun hemşehrileriyle bir arada başarılı organizasyonlara imza atan İstanbul Çağlayan Fırnız Derneği yönetimi tüm üyeleriyle düğünde hazır olmakla birlikte misafirleri kapıda karşıladı. Düğünün ev sahipliğini üstlenen dernek başkanı Kenan Aras ve genel sekreteri Niyazi Purtaş; bu akşam düğünün ev sahipleri Hıdır İşlek – İbrahim Er hemşehrilerimiz bizlerin burada misafirleridir. Onların yavrularının düğün törenlerinin en âlâ bir biçimde gerçekleşmesi için buradayız. Çiftimize ömür boyu mutluluklar diliyoruz. Bizi bu mutlu gecemizde yalnız bırakmayan 46 TV by Maraş Gezgin Eyüp Kadir Kılcı ve ekibine de ayrıca teşekkür ediyoruz dedi.

Düğün Kahramanmaraşlı düğünü olunca manevi hemşehrimiz ünlü türkücü Latif Doğan sahne aldı. Sahne öncesi mikrofon uzattığımız Latif Doğan Kahramanmaraş basınına ve hemşehrilerimize sevgi ve selamlarımı iletiyor, yeni yıllarını en içten dileklerimle kutluyorum dedi. İki saat sahne de kalan sanatçı sonrası Türkoğlulu Ziya Erenler davul zurna ekibi sahneye çıktı. Maraş yöresi halay ve oyunları zirve yaptı.