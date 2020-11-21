Kahramanmaraş Edebiyat Ödülleri sahiplerini buldu - Son Dakika

Kahramanmaraş Edebiyat Ödülleri sahiplerini buldu

21.11.2020 13:38
Kahramanmaraş Edebiyat Ödülleri sahiplerini buldu, System.String[]

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 1'nci Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri'nin 'Edebiyat Ödülleri' sahiplerini buldu.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 1'nci Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri'nin 'Edebiyat Ödülleri' sahiplerini buldu. Yılın Kültür Edebiyat Platformu Ödülü Mücerret'e, Yılın Çocuk Edebiyatı Ödülü Figen Yaman Coşar'a, Yılın Öykü Kitabı Ödülü Emin Gürdamur'a, Yılın Romanı Ödülü Meliha Öz'e, Yılın TV Programı Ödülü Ahmet Murat'a, Yılın Araştırma Kitabı Ödülü Ahmet Özalp'e, Yılın Şiir Kitabı Ödülü Cevdet Karal'a, Yılın Edebiyat Dergisi Ödülü ise Mahalle Mektebi'ne verildi.

1'nci Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri, Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde düzenlenen Edebiyat Ödülleri gecesiyle sona erdi. AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Ahmet Özdemir ve İmran Kılıç, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hanifi Toptaş, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Ekinözü Belediye Başkanı Bilal Eker, AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel, şair ve yazarlar ile davetlilerin katıldığı gecenin sunuculuğunu Bahadır Yenişehirlioğlu ile Mehmet Zeyd Yıldız yaptı.

Şairlerin şiir dinletisiyle başlayan geceye Yücel Arzen ve orkestrası damga vurdu. Davetlilere unutulmaz bir gece yaşatan Arzen ve orkestrası, repartuvarında Necip Fazıl Kısakürek'in eserlerine de yer verdi. Davetliler tarafından ayakta alkışlanan Yücel Arzen,"Sözün, kelimenin ayaklarının yere bastığı şehirdir Kahramanmaraş.  Bu topraklarda kelimeye verilen önem fevkalade" dedi.DEĞERLENDİRMEDE 2019 ESERLERİ DİKKATE ALINDIDaha sonra jürisinde Rasim Özdenören, İskender Pala, Kemal Sayar, Fatih Andı, Mevlana İdris, Necip Tosun ve Güray Süngü'nün yer aldığı Kahramanmaraş Edebiyat Ödülleri açıklandı. Jüri adına bir konuşma yapa Güray Süngü, "2019 yılında yayımlanmış eserler dikkate alındı. Bu programda emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Kahramanmaraş'a ve edebiyat ailemize hayırlı olsun" diye konuştu.YILIN KÜLTÜR EDEBİYAT PLATFORMU: MÜCERRETİlk olarak Bahaettin Karakoç anısına Yılın Dijital Kültür Edebiyat Platformu Ödülü açıklandı ve 'Mücerret' ödüle layık görüldü. KSÜ Rektörü Niyazi Can'dan ödülü alan Mücerret Yayın Editörü İsmail Halis, "Burada ödül almak çok büyük bir onur. Kahramanmaraş'ta bu ödülü almak bizim için çok anlamlı. Herkese teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.YILIN ÇOCUK EDEBİYATI: EVRENDEKİ SON HAZİNE/FİGEN YAMAN COŞAR Cahit Zarifoğlu anısına Yılın Çocuk Edebiyatı Ödülü'nün sahibi Evrendeki Son Hazine isimli kitabıyla Figen Yaman Coşar oldu. Ödülü programa katılamayan Yazar Coşar adına Mevlana İdris'e Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hanifi Toptaş takdim etti.YILIN ÖYKÜ KİTABI: HERKESTEN SONRA GELEN/EMİN GÜRDAMURRasim Özdenören adına Yılın Öykü Kitabı Ödülü, Herkesten Sonra Gelen kitabıyla Emin Gürdamur'a verildi. Ödülünü AK Parti Milletvekili İmran Kılıç'tan alan Gürdamur, "Kitabımı bu ödüle layık gören herkese şükranlarımı sunuyorum. Kahramanmaraş'ı böyle bir nitelikli etkinlikle buluşturan Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyorum" dedi.YILIN ROMANI: NEKRO PORTA/MELİHA ÖZ Tahsin Yücel anısına  Yılın Romanı Ödülü'nün sahibi ise Meliha Öz oldu. Yazar Öz'e Nekro Porta Ölüler Kapısı kitabıyla layık görüldüğü ödülünü AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel takdim etti. Meliha Öz, "Kitabım için Kahramanmaraş'tan ses geldi. Edebiyat dünyasından bahsediyorsak oranın başkenti Kahramanmaraş'tır. Bu sebeple Kahramanmaraş'ta bu ödülü almak çok daha kıymetli. Herkese teşekkürlerimi sunuyorum" şeklinde konuştu.YILIN TV PROGRAMI: EDEBİYAT SÖYLEŞİLERİ/AHMET MURATAbdurrahim Karakoç anısına Yılın TV Edebiyat Programı Ödülü'nün sahibi 'Edebiyat Söyleşileri' ile Ahmet Murat Özel oldu. Geceye katılamayan Özel'in ödülünü İsmail Kılıçarslan'a Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay takdim etti. Kılıçarslan, "Ahmet Murat'ın herkese çok selamı var. Onun bir sözünü ifade etmek isterim: 'Şair şiirini yazarken kimseye sormuyor, iyi ki" diye konuştu.YILIN ARAŞTIRMA KİTABI: AKLI KAMAŞTIRAN BELAGAT KASIRGASI SAFAHAT'IN YANKILARI/AHMET ÖZALP Nuri Pakdil anısına Yılın Araştırma Kitabı Ödülü, Aklı Kamaştıran Belagat Kasırgası Safahat'ın Yankıları kitabıyla Nuri Ahmet Özalp'e verildi. Ödülünü Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Rüstem Keleş'ten alan Özalp, "Bu ödülü Mehmet Akif ve Nuri Pakdil'in aziz hatıralarına armağan ediyorum. Bugün burada olmaktan büyük memnuniyet duydum, herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.YILIN ŞİİR KİTABI: SEVGİLİLER VE BİR DAHA SEVEMEYECEKLER İÇİN KÜÇÜK ŞİİRLER VE DİĞERLERİ/CEVDET KARAL Erdem Bayazıt anısına Yılın Şiir Kitabı Ödülü'nün sahibi Sevgililer ve Bir Daha Sevemeyecekler İçin Küçük Şiirler ve Diğerleri ile Cevdet Karal oldu. Geceye katılamayan Karal'ın ödülünü Şair Yusuf Genç, Ekinözü Belediye Başkanı Bilal Eker'in elinden aldı.YILIN EDEBİYAT DERGİSİ: MAHALLE MEKTEBİ

Yedi Güzel Adam anısına Yılın Edebiyat Dergisi Jüri Özel Ödülü ise Mahalle Mektebi'nin oldu. Genel Yayın Yönetmeni Ulvi Kubilay Dündar, Yazı İşleri Müdürü Abdullah Kasay, Yayın Danışmanları Abdullah Harmancı ve Köksal Alver olan dergiye ödülü AK Parti Milletvekili Ahmet Özdemir takdim etti. Ulvi Kubilay Dündar, "Yanımızda olan herkese şükranlarımı sunuyorum. Bu programı organize eden Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyorum" diye konuştu.


Kahramanmaraş Edebiyat Ödülleri sahiplerini buldu
Kahramanmaraş Edebiyat Ödülleri sahiplerini buldu
Kahramanmaraş Edebiyat Ödülleri sahiplerini buldu
Kahramanmaraş Edebiyat Ödülleri sahiplerini buldu
Kahramanmaraş Edebiyat Ödülleri sahiplerini buldu
Kahramanmaraş Edebiyat Ödülleri sahiplerini buldu
Kahramanmaraş Edebiyat Ödülleri sahiplerini buldu
Kahramanmaraş Edebiyat Ödülleri sahiplerini buldu
Kahramanmaraş Edebiyat Ödülleri sahiplerini buldu
Kahramanmaraş Edebiyat Ödülleri sahiplerini buldu
Kahramanmaraş Edebiyat Ödülleri sahiplerini buldu
Kahramanmaraş Edebiyat Ödülleri sahiplerini buldu
Kahramanmaraş Edebiyat Ödülleri sahiplerini buldu

Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş, Edebiyat, Şiir, Kültür Sanat, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Kültür Sanat Kahramanmaraş Edebiyat Ödülleri sahiplerini buldu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Enginyurt Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Ordu'ya bir el atın, küçük esnaf batıyor Hollandalı gazeteci AB Savunma Bakanları Zoom toplantısına sızdı Yaşlı adam, apartman boşluğunda boğazı kesilmiş halde bulundu Tartıştığı ablasını boğazından, karnından ve kolundan bıçaklayarak öldürdü Alman medyasından Türk İHA ve SİHA'larına övgü dolu sözler: Avrupa ülkeleri baş edemez Bu hafta borsa kazandırdı, altın ve döviz kaybettirdi Vatandaşların kısıtlamayı yanlış anladığı kentimizde in cin top oynuyor Sahte pasaportla yurt dışına kaçmaya çalışan PKK'lı kadın terörist böyle yakalandı
Ibrahimovic yıllar sonra itiraf etti: Mihajlovic için Bologna'da bedava oynardı Ibrahimovic yıllar sonra itiraf etti: Mihajlovic için Bologna'da bedava oynardı         
13:29
Fatih Terim, Kayserispor maçında Oğulcan ve Kerem'i oynatmayı düşünüyor Fatih Terim, Kayserispor maçında Oğulcan ve Kerem'i oynatmayı düşünüyor         
13:02
Bakan Soylu'dan olası İstanbul depremiyle ilgili hayati uyarı: Aksi felakettir, hiç lafı eğip bükmeye gerek yok Bakan Soylu'dan olası İstanbul depremiyle ilgili hayati uyarı: Aksi felakettir, hiç lafı eğip bükmeye gerek yok         
12:40
Son Dakika! Oruç Reis'in Akdeniz'deki görev süresi 29 Kasım'a kadar uzatıldı Son Dakika! Oruç Reis'in Akdeniz'deki görev süresi 29 Kasım'a kadar uzatıldı         
12:06
Eşi Gökhan Çıra'nın kendisini aldattığı ileri sürülen Melisa Emirbayer'e şiddet uyguladığı söylenen Selin Ciğerci gözyaşlarına boğuldu Eşi Gökhan Çıra'nın kendisini aldattığı ileri sürülen Melisa Emirbayer'e şiddet uyguladığı söylenen Selin Ciğerci gözyaşlarına boğuldu         
11:57
Köyde hurda Anadol'lara hayat veriyor: 2 bin liraya alıp restore ettikten sonra 11 bin liraya satıyor Köyde hurda Anadol'lara hayat veriyor: 2 bin liraya alıp restore ettikten sonra 11 bin liraya satıyor         
11:29
Domuz bağıyla vahişçe öldürülmüştü! Yaşlı kadının katil zanlıları dayı-yeğen çıktı Domuz bağıyla vahişçe öldürülmüştü! Yaşlı kadının katil zanlıları dayı-yeğen çıktı         
11:10
Arınç'tan çok konuşulacak Çakıcı yorumu: Bu tehdit Kılıçdaroğlu'na değil demokrasiye yapılmıştır Arınç'tan çok konuşulacak Çakıcı yorumu: Bu tehdit Kılıçdaroğlu'na değil demokrasiye yapılmıştır         
10:33
Dolandırıldığını sanıp kamera kayıtlarını izledi, iş yerinin soyulduğunu fark etti Dolandırıldığını sanıp kamera kayıtlarını izledi, iş yerinin soyulduğunu fark etti         
10:19
Delil olmadığı için itiraz edilen trafik cezası mahkeme tarafından iptal edildi Delil olmadığı için itiraz edilen trafik cezası mahkeme tarafından iptal edildi         
09:52
55 ili ilgilendiren 145 yıllık rüya gerçek oluyor! Karadeniz-Akdeniz Yolu'nda sona doğru 55 ili ilgilendiren 145 yıllık rüya gerçek oluyor! Karadeniz-Akdeniz Yolu'nda sona doğru         
09:40
Doktor, iki korona hastasını öldürdü; nedenini de mahkemede soğukkanlılıkla anlattı Doktor, iki korona hastasını öldürdü; nedenini de mahkemede soğukkanlılıkla anlattı         
09:28
Babil dizisi, 20. final bölümüyle ekrana veda etti Babil dizisi, 20. final bölümüyle ekrana veda etti         
08:28
Ford Otosan'ın Gölcük fabrikasındaki yüzlerce işçi evlerinde karantinaya alındı Ford Otosan'ın Gölcük fabrikasındaki yüzlerce işçi evlerinde karantinaya alındı         
21:45
Ünlü şarkıcı Kutsi, rol aldığı dizideki çocuk oyuncunun annesi ile aşk yaşamaya başladı Ünlü şarkıcı Kutsi, rol aldığı dizideki çocuk oyuncunun annesi ile aşk yaşamaya başladı         
21:19
Bakan Koca, korona tedavisi gören sağlık çalışanının görüntüsünü paylaşıp vatandaşları uyardı Bakan Koca, korona tedavisi gören sağlık çalışanının görüntüsünü paylaşıp vatandaşları uyardı         
20:45
İngiliz perakende devleri Peacocks ve Jaeger iflas etti İngiliz perakende devleri Peacocks ve Jaeger iflas etti         
16:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.11.2020 13:59:53. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kahramanmaraş Edebiyat Ödülleri sahiplerini buldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei