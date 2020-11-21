Kahramanmaraş Edebiyat Ödülleri sahiplerini buldu - Son Dakika

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 1'nci Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri'nin 'Edebiyat Ödülleri' sahiplerini buldu. Yılın Kültür Edebiyat Platformu Ödülü Mücerret'e, Yılın Çocuk Edebiyatı Ödülü Figen Yaman Coşar'a, Yılın Öykü Kitabı Ödülü Emin Gürdamur'a, Yılın Romanı Ödülü Meliha Öz'e, Yılın TV Programı Ödülü Ahmet Murat'a, Yılın Araştırma Kitabı Ödülü Ahmet Özalp'e, Yılın Şiir Kitabı Ödülü Cevdet Karal'a, Yılın Edebiyat Dergisi Ödülü ise Mahalle Mektebi'ne verildi.

1'nci Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri, Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde düzenlenen Edebiyat Ödülleri gecesiyle sona erdi. AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Ahmet Özdemir ve İmran Kılıç, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hanifi Toptaş, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Ekinözü Belediye Başkanı Bilal Eker, AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel, şair ve yazarlar ile davetlilerin katıldığı gecenin sunuculuğunu Bahadır Yenişehirlioğlu ile Mehmet Zeyd Yıldız yaptı.

Yedi Güzel Adam anısına Yılın Edebiyat Dergisi Jüri Özel Ödülü ise Mahalle Mektebi'nin oldu. Genel Yayın Yönetmeni Ulvi Kubilay Dündar, Yazı İşleri Müdürü Abdullah Kasay, Yayın Danışmanları Abdullah Harmancı ve Köksal Alver olan dergiye ödülü AK Parti Milletvekili Ahmet Özdemir takdim etti. Ulvi Kubilay Dündar, "Yanımızda olan herkese şükranlarımı sunuyorum. Bu programı organize eden Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyorum" diye konuştu.