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Kahramanmaraş ekinözü'nde 10 dönüm orman yandı

6 saat önce

Ekinözü'nde 10 dönüm orman yandıKahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde 10 dönüm ormanlık alan, çıkan yangında zarar gördü.

Ekinözü'nde 10 dönüm orman yandı

Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde 10 dönüm ormanlık alan, çıkan yangında zarar gördü.

Ambar Mahallesi Geleviz mevkisindeki ormanlık alanda dün saat 19.30 sıralarında yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler hızla yayıldı. Yükselen dumanları gören çevre sakinleri, itfaiyeye haber verdi. Bölgeye sevk edilen Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi itfaiyesine bağlı ekipler, alevleri kontrol altına almakta güçlük çekti.

Alevler, 2 saatlik bir çalışma sonunda kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında 10 dönüm ormanlık alan yandı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kahramanmaraş ekinözü'nde 10 dönüm orman yandı

Kahramanmaraş, Ekinözü, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 10:35 Kaynak: DHA
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