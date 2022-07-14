Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğünden polis memurlarına saldırıya ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
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Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğünden polis memurlarına saldırıya ilişkin açıklama Açıklaması

14.07.2022 11:51
Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğünden polis memurlarına saldırıya ilişkin açıklama Açıklaması

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü, kentteki bir kavgaya müdahale eden polislere saldıran kişilerin Suriyeli olduğuna ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü, kentteki bir kavgaya müdahale eden polislere saldıran kişilerin Suriyeli olduğuna ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında "Kahramanmaraş'ta Suriyeliler polise saldırdı" şeklinde haberler yer aldığının tespit edildiği, olayın veriliş şekli ve içeriğinin doğru olmadığı belirtildi.

Merkez Onikişubat ilçesinde 12 Temmuz'da devriye görevi yürüten ekibin rastladığı bir kavganın şüphelilerini yakalamak isterken zanlıların polise mukavemette bulunduğu, bunun üzerine mahallelinin şüphelilere tepki gösterdiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Olay yerine takviye olarak gönderilen ekiplerimizce İbrahim T, Tayfun T. ve Samet T. zor kullanılarak yakalanmış, Cumhuriyet Savcısının talimatıyla gözaltına alınmıştır. Şüphelilerin çok sayıda suç kaydı olup çıkartıldıkları adli makamlarca tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edilmiştir. Olayda bir polis memurumuz hafif yaralanmıştır. Sosyal medya hesaplarında yer alan olayın Suriyelilerce gerçekleştirildiği iddiası, gerçeği yansıtmayıp art niyetli ve algı amaçlı yapılmış haberlerdir."

Mağaralı Mahallesi'nde 12 Temmuz'da kavga edenleri ayırmak isteyen polis memurlarına saldırılmış, bir polis darp sonucu yaralanmıştı. Bölgeye çok sayıda asayiş, çevik kuvvet ve yunus ekibi sevk edilmiş, 3 şüpheli tutuklanmıştı.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Kahramanmaraş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğünden polis memurlarına saldırıya ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

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