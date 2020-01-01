Kahramanmaraş Emniyet Müdürü İnci, yeni yıla polis ziyaretiyle girdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kahramanmaraş Emniyet Müdürü İnci, yeni yıla polis ziyaretiyle girdi - Son Dakika

Kahramanmaraş Emniyet Müdürü İnci, yeni yıla polis ziyaretiyle girdi

6 saat önce

Kahramanmaraş Emniyet Müdürü Doğan İnci, yılbaşı dolayısıyla uygulama noktalarını ziyaret etti.

Kahramanmaraş Emniyet Müdürü İnci, yeni yıla polis ziyaretiyle girdi, System.String[]

Kahramanmaraş Emniyet Müdürü Doğan İnci, yılbaşı dolayısıyla uygulama noktalarını ziyaret etti.

130 polis ekibi, 950 polis memuru ve 183 çarşı mahalle bekçisinin görev aldığı yılbaşı dolayısıyla İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, uygulama noktalarını gezerek personele moral ziyaretinde bulundu.

İnci'nin Gaziantep kara yolu uygulama noktası ziyaretinde saatler 00.00'ı gösterirken, telsizden Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş'ın yeni yıl mesajı, ardından ise İl Emniyet Müdürü Doğan İnci'nin yeni yıl mesajı anons geçildi.

Bu sırada uygulama noktasındaki personellerin yeni yılını kutlayan İnci, görevli memurlara tatlı ikramında bulunarak sohbet etti.

İnci, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş'ta yılbaşının huzurlu bir şekilde geçmesi için tüm tedbirleri aldıklarını söyledi.

2020'ye huzur içinde girdiklerini ifade eden İnci, "Bütün birimlerimizle, halkın ve eğlence merkezlerinin yoğun olduğu bölgelerde tedbirler alındı. Şu ana kadar olumsuz bir durum olmadı ve huzur içerisinde 2020 yılına girdik. Asayiş yönünden bir önceki yıla göre daha sakin geçti. Trafik kazalarında ve ölümlü kaza oranlarında büyük bir düşüş var." diye konuştu.

Kahramanmaraş, Gaziantep, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 01:42 Kaynak: AA
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