Kahramanmaraş emniyeti, hırsızlığa karşı uyardı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kahramanmaraş emniyeti, hırsızlığa karşı uyardı - Son Dakika

Kahramanmaraş emniyeti, hırsızlığa karşı uyardı

6 saat önce

Kahramanmaraş'ta polis ekipleri, hırsızlık olaylarına karşı bilgilendirme çalışması yaptı.

Kahramanmaraş emniyeti, hırsızlığa karşı uyardı, System.String[]

Kahramanmaraş'ta polis ekipleri, hırsızlık olaylarına karşı bilgilendirme çalışması yaptı.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Onikişubat ilçesi Vadi Mahallesinde, ikametten ve açıktan hırsızlık olaylarının önüne geçilmesi ve vatandaşların bilgilendirilmesi amacıyla konutları ziyaret etti.

İkametler ve inşaat halindeki yapıları ziyaret eden ekipler, bohçacı ve dilenci görünümlü şahıslara karşı duyarlı olunması gerektiğini belirtti. Kapıların mutlak suretle kilitlenmesi, ikamet sahiplerinin tanımadığı kişilere kapılarını açmamaları, inşaat sahiplerinin ve bekçilerin açıktan hırsızlık konularına karşı duyarlı olmaları, şüpheli şahısların ise 155 Polis imdat hattına bildirmeleri istendi.

Yaklaşık 200 ikametin ziyaret edilerek vatandaşlara bilgilendirme yapıldığı belirtildi.

Kahramanmaraş, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 02:00 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Evinden çağırdığı komşusunun oğlunu bıçaklayarak öldürdü
Kaybolan üniversite öğrencisi, özel harekat timlerince aranıyor 8 gündür kayıp olan üniversite öğrencisi Gülistan'ı arama çalışmalarına özel harekat timleri katıldı Rehin alınan kadın böyle kurtarıldı

Son Dakika Haberleri
20:44 İBB Meclis toplantısı yapıldı; Gümüşdağ görevi bırakıyor - Son Dakika
20:43 Damat, düğünde maganda kurşunuyla ağır yaralandı (4) - Son Dakika
20:43 'Bir şey unuttum' diye döndüğü evde ağır yaralı bulundu (2) - Son Dakika
20:43 Bartın'da uyuşturucu operasyonunda 5 tutuklama - Son Dakika
20:42 GAZİOSMANPAŞA'DA SOKAK ORTASINDA KADINI SOPAYLA DÖVDÜ - Son Dakika
19:32 Sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel neden FETÖ'den gözaltına alındığını açıkladı - Son Dakika
17:32 Boşandığı eşini öldüren adamın olaydan birkaç gün önce yazdığı mektup ortaya çıktı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.1.2020 20:45:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kahramanmaraş emniyeti, hırsızlığa karşı uyardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]