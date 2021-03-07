Kahramanmaraş emniyetinden kadınlar gününe özel klip - Son Dakika

Diyarbakır'da katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü var

Kahramanmaraş emniyetinden kadınlar gününe özel klip

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle tüm kadınlara özel klip hazırlandı.

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlanan klipte, dünya kadınlar günü kutlandı. Farklı meslek dallarındaki kadınlarında yer aldığı klipte, kadınların birçok meslekte çalıştığı vurgulandı. Emniyet 155 ihbar hattı ve haber merkezinden emniyet müdürü adına yapılan anons ile tüm kadınların günü kutlandı.

Dünya kadınlar gününü kutlayan İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, "Kadınlarımız hayatımızın en önemli ve en anlamlı varlıkları. Kimi annemiz, kimi eşimiz, kimi ise göz bebeği kızımı. 8 Mart Dünya Kadınlar günün dünya ve ülkemiz kadınlarına hayırlar getirmesini diliyorum" dedi.