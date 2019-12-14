Kahramanmaraş ev yandı; 7 kişilik aile dumandan etkilendi - Son Dakika
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Kahramanmaraş ev yandı; 7 kişilik aile dumandan etkilendi

6 saat önce

Ev yandı; 7 kişilik aile dumandan etkilendiKAHRAMANMARAŞ'ta, çıkan yangında evde bulunan 7 kişilik aile dumandan etkilendi.

Ev yandı; 7 kişilik aile dumandan etkilendi

KAHRAMANMARAŞ'ta, çıkan yangında evde bulunan 7 kişilik aile dumandan etkilendi. İtfaiyenin kısa sürede söndürdüğü yangında, ev kullanılmaz hale geldi.

Ardıç ailesine ait evde, saat 01.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Evden yükselen dumanı görenler, ailenin yardımına koştu. Evdeki Halit (35), Emine (33), İsa (29), Mukaddes (19), Dilek (10), Mevlüt (8) ve Sükeyna Ardıç (4) komşular tarafından çıkarılırken, itfaiyeye ihbarda bulunuldu. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Dumandan etkilendiği belirlenen 7 kişilik aile, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangında ev, kullanılamaz hale geldi. Tedavilerinin ardından taburcu edilen 7 kişi, evin kullanılamaz hale gelmesi nedeniyle yakınlarının evine gitti.

Kahramanmaraş ev yandı; 7 kişilik aile dumandan etkilendi

İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 06:50 Kaynak: DHA
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