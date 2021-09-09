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Kahramanmaraş EXPO 2023'e hazırlanıyor - Son Dakika

Kahramanmaraş EXPO 2023'e hazırlanıyor

09.09.2021 11:06
Kahramanmaraş EXPO 2023'e hazırlanıyor, System.String[]

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde "Doğa Dostu Şehir ve Duyarlılık" ana temasıyla gerçekleştirilecek EXPO 2023'e yönelik hazırlıklar sürüyor.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde "Doğa Dostu Şehir ve Duyarlılık" ana temasıyla gerçekleştirilecek EXPO 2023'e yönelik hazırlıklar sürüyor.

62 ülkenin oyu alınarak 19 Eylül 2018'de Türkiye'ye kazandırılan EXPO 2023, 23 Nisan-31 Ekim 2023 tarihlerinde Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde gerçekleştirilecek.

Yaklaşık 2 milyon ziyaretçi çekmesi beklenen organizasyon için kentte büyük bir hazırlık çalışması yürütülüyor. Birçok bölgesinde organizasyon için inşaatların yapıldığı şehirde, restorasyon çalışmaları da yürütülüyor.

Tamamlanan tesisler

Dev organizasyon öncesinde bazı tesislerdeki hazırlık çalışmaları şimdiden tamamlandı.

Bu kapsamda EXPO alanına yapılan tesislerden, idari bina, kafe, restoran, lunapark, aquapark, kentin lezzetlerinin tanıtılacağı Arasta Kültür Çarşısı ve 70 dönüm üzerine kurulu Kristal Lagün Havuzu'nun inşası bitti. 45 günde dolacak havuzun dolum işlemlerine de başlandı.

Büyük projelerde hazırlık devam ediyor

Çalışmalar kapsamında büyük projelerden bazılarında ise hummalı çalışma devam ediyor.

Bu çerçevede, hobi evleri ile uğur böceği ve kelebek müzesinin yapımı sürüyor.

Dünyanın çeşitli ülkelerinin bahçe ve endemik bitkilerinin sergileneceği, 220 bin metrekareden fazla yeşil alanın bulunacağı EXPO rekreasyon alanına, EXPO kulesi, kentin tarihi ve kültürel değerlerinin sergileneceği Şehir Müzesi, cami, mevlevihane ve kent kütüphanesi yapılması planlanıyor.

Dünyadaki 50 ülkenin bahçe ve endemik bitkilerinin yer alacağı 6 ay sürecek organizasyonda, katılımcı ülkeler burada medeniyetlerini, mutfak kültürlerini tanıtacak stantlar kuracak.

Kahramanmaraş'ı marka değerini artıracağı öngörülen EXPO 2023'ün, kentin birçok değerini hem ulusal hem de uluslararası arenaya taşıyacağı belirtiliyor.

Turizme ivme kazandıracak

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, AA muhabirine, EXPO 2023 organizasyonunun Kahramanmaraş'ın uluslararası arenada tanınırlığını artıracağını, kentin turizmine önemli katkı sağlayacağını söyledi.

EXPO'nun hem kent hem de ülke ekonomisine ciddi katkılar sağlayacağını belirten Mahçiçek, "Bu proje kapsamında dünyanın çeşitli ülkelerinden gelecek iş adamları ve yatımcılar, Türk müteşebbislerimizle buluşacaklar. Böylelikle ülkemize ve Kahramanmaraş'ta ortak yatırım ortamı sağlayacağız. Yani bu organizasyon, turizmden istihdam ve katma değer oluşturmaya kadar birçok alanda yararlı olacak." diye konuştu.

EXPO için kente gelecek ziyaretçilerin şehri iyi tanımaları için çeşitli projeler hazırladıklarını ifade eden Mahçiçek, hazırladıkları projelerle ziyaretçilere kenti en iyi şekilde tanıtma gayretinde olacaklarını kaydetti.

Mahçiçek, EXPO 2023'ü aldıkları zaman dünyadaki örnekleri ve Antalya'daki çalışmaları incelediklerini aktararak şöyle devam etti:

"Gördük ki EXPO alanındaki yaptığımız çalışmaları, sadece EXPO dönemiyle sınırlı tutmamamız lazım. Yapılan tesisleri, EXPO döneminden sonra Kahramanmaraş'ı ziyaret edecek hem ulusal hem de uluslararası düzeydeki misafirlerin her zaman ziyaretine açık tutmayı hedefliyoruz. Mesela 70 dönüm üzerine kurulu havuzumuzu, organizasyon sonrasında sportif faaliyetlerin yapılacağı, teknelerle gezintilerin gerçekleştirilebileceği alan haline getireceğiz."

EXPO 2023 projesinin Kahramanmaraş'ın birçok güzelliği ve özelliğini ön plana taşıyacağını belirten Mahçiçek, "Kuşkusuz bu organizasyon, Kahramanmaraş'ın tarihini, kültürünü, doğasını, tabiatını güzelliklerini hem tanıttıracak hem de Kahramanmaraş'a katma değer yaratacak, istihdam sağlayacak ve kentin çok önemli düzeyde olan gastronomisini, yemeklerini, lezzetlerini dünyayla buluşturacak." ifadelerini kullandı.

Togo Cumhuriyeti, Kahramanmaraş, 23 Nisan, Eylül, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Kahramanmaraş EXPO 2023'e hazırlanıyor - Son Dakika Ekonomi


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