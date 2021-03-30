Kahramanmaraş Fay Zonu'nun Depremselliği ve Onikişubat İlçesindeki Konumu Çalışması tanıtıldı - Son Dakika

Kahramanmaraş Fay Zonu'nun Depremselliği ve Onikişubat İlçesindeki Konumu Çalışması tanıtıldı

30.03.2021 12:25
Kahramanmaraş Fay Zonu'nun Depremselliği ve Onikişubat İlçesindeki Konumu Çalışması tanıtıldı, System.String[]

Kahramanmaraş'ta Onikişubat Belediyesi ile Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Deprem Araştırma Risk Yönetimi Merkezi Müdürlüğü iş birliğince yürütülen "Kahramanmaraş Fay Zonu'nun (KMFZ) Depremselliği ve Onikişubat İlçesindeki Konumu Çalışması'nın" lansman toplantısı yapıldı.

Kahramanmaraş'ta Onikişubat Belediyesi ile Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Deprem Araştırma Risk Yönetimi Merkezi Müdürlüğü iş birliğince yürütülen "Kahramanmaraş Fay Zonu'nun (KMFZ) Depremselliği ve Onikişubat İlçesindeki Konumu Çalışması'nın" lansman toplantısı yapıldı.

Onikişubat Belediyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinliğe Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Deprem Araştırma Risk Yönetimi Merkezi Müdürü Dr. Alican Kop ile ilgililer katıldı.

Mahçiçek, burada yaptığı konuşmada, deprem riskine karşı belediye olarak gerekli çalışmaları üniversite ile yaptıklarını söyledi.

Vatandaşların deprem olmadan gerekli tedbirleri alması gerektiğini kaydeden Mahçiçek, "Kahramanmaraş depremde akla gelen illerden biri. Gelecekte de deprem üretmesi mümkün birtakım fay hatlarına sahip. Bu fay hatlarından bir tanesi Doğu Anadolu Fay Hattı. Bu hat, Gölbaşı, Türkoğlu ve Pazarcık ilçelerinden Antakya Amanos arasında bulunan bölümleri kapsar." dedi.

KSÜ Deprem Araştırma Risk Yönetimi Merkezi Müdürü Dr. Alican Kop da Türkiye'nin önemli bir deprem ülkesi olduğunu söyledi.

Vatandaşların deprem konusunda bilinçlenmeleri gerektiğini belirten Kop, şunları kaydetti:

"Kahramanmaraş'ın depremselliğinin ve depremlerle anılmasının çok önemli iki kaynağı var. Bunlardan birincisi Doğu Anadolu Fay Zonu. Bingöl Karlıova'dan başlayıp Antakya'ya kadar devam ediyor. Bunlardan Gölbaşı-Türkoğlu arasındaki ve Türkoğlu-Antakya arasındaki bizleri çok yakından ilgilendiriyor. Çünkü bu hatların şehir merkezlerine uzaklığı yaklaşık 16 ile 17 kilometre.

Doğu Anadolu Fay Hattı'nın Gölbaşı, Türkoğlu ve Antakya bölümlerinin depremselliğine baktığımız zaman 1822'de Türkoğlu civarında 7'nin üzerinde deprem olmuş. Kahramanmaraş'ın yaşadığı en yakın büyük deprem 1822'de olmuş. Hemen hemen 200 yıldır bu şehir büyük deprem nedir bilmiyor. 1800'lü yıllarda Gölbaşı-Türkoğlu bölümü üzerinde kayıtlarda hiçbir deprem yok. Bu fay üzerindeki depremlere baktığımız zaman 1114 ve 1513'teki depremler 7'nin üzerinde olmuş. Son 2 depreme baktığımızda 400 yılda deprem üreten bu fay 508 yıldır büyük deprem üretmemiş. Bu daha çok enerji birikmesi ve gelecekti depremin daha büyük olması demektir. Tabi bu tüm kamu kurumlarının bilgisi dahilinde olan bir şey. Depremle ilgili konularda her zaman Kahramanmaraş pilot bölge olarak seçiliyor."

Kop, yapılan çalışmalar kapsamında Kahramanmaraş'ın fay zonunun araştırıldığını, meydana gelebilecek depremin büyüklüğü hakkında ciddi veriler elde ettiklerini dile getirdi.

Sütçü İmam Üniversitesi, Kahramanmaraş, Antakya, Deprem, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş Fay Zonu'nun Depremselliği ve Onikişubat İlçesindeki Konumu Çalışması tanıtıldı - Son Dakika


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