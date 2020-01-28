Kahramanmaraş fetö'den ihraç astsubay, uyuşturucu satarken yakalandı - Son Dakika
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Kahramanmaraş fetö'den ihraç astsubay, uyuşturucu satarken yakalandı

6 saat önce

FETÖ'den ihraç astsubay, uyuşturucu satarken yakalandıKAHRAMANMARAŞ'ta FETÖ/PDY'ye üye olduğu gerekçesiyle astsubaylıktan ihraç edilen Yaşar D. (28), uyuşturucu satarken polis tarafından suçüstü yakalandı.

FETÖ'den ihraç astsubay, uyuşturucu satarken yakalandı

KAHRAMANMARAŞ'ta FETÖ/PDY'ye üye olduğu gerekçesiyle astsubaylıktan ihraç edilen Yaşar D. (28), uyuşturucu satarken polis tarafından suçüstü yakalandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün akşam saatlerinde Menderes Mahallesi'nde Yaşar D.'yi şüphe üzerine takibe aldı. Yaşar D., Uğur P.'ye 50 lira karşılığında uyuşturucu satarken suçüstü yakalandı. Üst aramasına uyuşturucu madde de çıkan Yaşar D., gözaltına alınıp, emniyete götürüldü.

Emniyette yapılan araştırmada Yaşar D.'nin Denizli'de astsubay olarak görev yaparken, 2 yıl önce İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınıp, hakkında FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan işlem yapıldığı, aynı yıl da meslekten ihraç edildiği belirlendi.

Gaziantep'ten temin ettiği uyuşturucuları Kahramanmaraş'ta sokak aralarında sattığı öne sürülen Yaşar D., sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Kahramanmaraş fetö'den ihraç astsubay, uyuşturucu satarken yakalandı

Kahramanmaraş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 12:22 Kaynak: DHA
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