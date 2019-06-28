Son Dakika Haberleri: KAHRAMANMARAŞ FETÖ'NÜN HATAY İMAMI KAHRAMANMARAŞ'TA YAKALANDI
Son Dakika Güncel Haber

KAHRAMANMARAŞ FETÖ'NÜN HATAY İMAMI KAHRAMANMARAŞ'TA YAKALANDI

1 saat önce

Fetullahçı Terör ÖrgütüParalel Devlet Yapılanması'nın (FETÖPDY) Hatay imamı olduğu iddiasıyla aranan Ali Kamalak (26), eşi Esra Kamalak (28) ve ağabeyi A.K. (29) Kahramanmaraş'ta yakalandı.

Fetullahçı Terör ÖrgütüParalel Devlet Yapılanması'nın (FETÖPDY) Hatay imamı olduğu iddiasıyla aranan Ali Kamalak (26), eşi Esra Kamalak (28) ve ağabeyi A.K. (29) Kahramanmaraş'ta yakalandı. Kamalak çifti çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.İl Jandarma Komutanlığı, FETÖ'nün Hatay imamı olduğu öne sürülen ve Hatay 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce silahlı terör örgütüne üye olma suçundan hakkında yakalama kararı bulunan Ali Kamalak'ın Kahramanmaraş'a görüldüğü bilgisine ulaştı. Şüphelinin yerini tespit etmeye çalışan ekipler, Kahramanmaraş 1'inci Sulh Ceza Mahkemesi'nce silahlı terör örgütüne üye olma suçundan haklarında yakalama kararı bulunan Ali Kamalak'ın eşi Esra Kamalak ile ağabeyi A.K.'nın da Kahramanmaraş'ta olduğunu tespit etti. Jandarma, Ali Kamalak'ın eşiyle birlikte Gaffarlı Mahallesi'nde dedesinin bağ evinde, ağabeyi A.K.'nın Çokyaşar Mahallesi'nde saklandığını belirledi. Adreslere operasyon düzenleyen ekipler, Ali Kamalak'ı, eşi ve ağabeyini yakalayarak gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ali Kamalak ile eşi Esra Kamalak tutuklanarak cezaevine konuldu. A.K. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
KAHRAMANMARAŞ FETÖ'NÜN HATAY İMAMI KAHRAMANMARAŞ'TA YAKALANDI
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 07:17 Kaynak: DHA
Hatay, Kahramanmaraş, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İYİ Parti, TRT'nin Osman Öcalan röportajı hakkında suç duyurusunda bulunacak Anayasa Mahkemesinden Deniz Yücel kararı: 25 bin TL tazminat ödenecek Meral Akşener hakkındaki FETÖ soruşturmasında gizlilik kararı Boğaz'da bir gemi, Şehir Hatları vapuruna çarptı! O anlar kamerada

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.6.2019 20:52:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: KAHRAMANMARAŞ FETÖ'NÜN HATAY İMAMI KAHRAMANMARAŞ'TA YAKALANDI
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]