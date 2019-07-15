KAHRAMANMARAŞ Freni boşalan kamyonun devrilme anı güvenlik kamerasına yansıdı
8 saat önce
KAHRAMANMARAŞ Freni boşalan kamyonun devrilme anı güvenlik kamerasına yansıdı(Tür: Yurt)
Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 08:16 Kaynak: DHA
KAHRAMANMARAŞ Freni boşalan kamyonun devrilme anı güvenlik kamerasına yansıdı
(Tür: Yurt)
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