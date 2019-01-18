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Kahramanmaraş Gasptan Tutuklandı, 'Dondurma Yemeye Gelmiştim' Dedi

1 saat önce

Gasptan tutuklandı, 'Dondurma yemeye gelmiştim' dediKahramanmaraş'ta 77 yaşındaki Ökkeş Nane'yi gasp ettiği iddiasıyla polis tarafından aranırken Gaziantep'te yakalanan Ömer Faruk K., emniyetteki ifadesinde olaydan haberdar olmadığını belirterek, Maraş'a dondurma yemeye gelmiştim dedi.

Gasptan tutuklandı, 'Dondurma yemeye gelmiştim' dedi

Kahramanmaraş'ta 77 yaşındaki Ökkeş Nane'yi gasp ettiği iddiasıyla polis tarafından aranırken Gaziantep'te yakalanan Ömer Faruk K., emniyetteki ifadesinde olaydan haberdar olmadığını belirterek, Maraş'a dondurma yemeye gelmiştim dedi. Ömer Faruk K., sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Olay, 17 Aralık'ta Karamanlı Mahallesi'nde meydana geldi. Ökkeş Nane evine gelen kimliği belirsiz kişilerin saldırısına uğradı. Saldırganlar yaşlı adamın elini ve ayaklarını koli bandıyla bağlamaya çalışırken, içlerinden biri cebinden aldığı anahtarla evdeki çelik kasayı açıp 27 bin 500 lirayı aldı.

TEK TEK YAKALANDILAR

Yaşlı adamın ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü özel ekip oluşturarak şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. MOBESE ve çevredeki güvenlik kameralarından olayı 2'si kadın 5 kişinin gerçekleştirdiğini belirleyen polis, kimliklerini belirlediği şüphelilerden Perişan K. (41), Mehmet B. (36) ve Habeş Y.'yi (36) Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, Eser G.'yi de Gaziantep'te yakaladı. Şüphelilerle birlikte ele geçirilen 27 bin 500 lira Ökkeş Nane'ye teslim edilirken, 4 kişi de mahkemece tutuklandı.

'DONDURMA YEMEYE GELDİM'

Özel ekip, Ökkeş Nane'yi gasp eden şüphelilerden Ömer Faruk K.'nın da Gaziantep'te saklandığı bilgisine ulaştı. Saklandığı adreste yakalanarak Kahramanmaraş'a getirilen Ömer Faruk K.'nın, emniyetteki ilk ifadesinde suçlamaları kabul etmediği ve Maraş'a dondurma yemeye geldim. Olay yerine ben girmedim aşağıda araçta bekledim. Bunlar olay yapmış benim haberim yok dediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ömer Faruk K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 09:34 Kaynak: DHA

Polis, Kahramanmaraş, Gaziantep, 3. Sayfa
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