Kahramanmaraş - Gaziantep Otobanında tırlar yol kenarında bekliyor - Son Dakika

Kahramanmaraş - Gaziantep Otobanında tırlar yol kenarında bekliyor

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş-Gaziantep Otobanı Nurdağı Kömürler istikametinde kar yağışından dolayı tır kuyrukları oluştu. Ekipleri karla kapanan bölgelerde çalışması sürüyor.

Kahramanmaraş'ta dün etkili olan kar yağışı hayatı felç etti. Şehir merkezinde de etkisini sürdüren kar yağışı kırsal bölgeler ve çevre illerde de etkili oldu.

Gaziantep- Kahramanmaraş Otobanı Nurdağı, Kömürler istikametinde tır kuyrukları oluştu. Bazı şoförler de kahvesini yudumlayıp yolun açılmasını bekledi.

Karayolları ekipleri yolda kar temizleme çalışmasını aralıksız sürdürüyor.