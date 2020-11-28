Kahramanmaraş Geçici Barınma Merkezinde kış hazırlıkları tamamlandı - Son Dakika

Kahramanmaraş Geçici Barınma Merkezinde kış hazırlıkları tamamlandı

28.11.2020 11:19
Kahramanmaraş Geçici Barınma Merkezinde kış hazırlıkları tamamlandı, System.String[]

Suriye'deki iç savaş nedeniyle ülkelerini terk etmek zorunda kalanların insani şartlarda yaşamlarını sürdürebilmesi amacıyla örnek çalışmaların yapıldığı Kahramanmaraş'taki Geçici Barınma Merkezinde kış hazırlıkları tamamlandı.

Suriye'deki iç savaş nedeniyle ülkelerini terk etmek zorunda kalanların insani şartlarda yaşamlarını sürdürebilmesi amacıyla örnek çalışmaların yapıldığı Kahramanmaraş'taki Geçici Barınma Merkezinde kış hazırlıkları tamamlandı.

Suriye'de 9 yıldır devam eden iç savaş nedeniyle yüz binlerce insan hayatını kaybederken, milyonlarcası da yaşadıkları bölgeleri terk etmek zorunda kaldı.

Olayların başladığı ilk günden itibaren Suriye halkını yalnız bırakmayan Türkiye, oluşturduğu kamplarda da misafirlerini dünyaya örnek olacak şekilde ağırlıyor.

Sağlıktan eğitime, spor alanlarından sosyal donatılara kadar birçok hizmetin verildiği Kahramanmaraş Geçici Barınma Merkezinde, yaklaşan kış nedeniyle İl Göç İdaresi Müdürlüğünce gerekli çalışmalar yapıldı.

Merkezdeki okullar, oyun parkları, market, cami, hastane, su deposu, atık su arıtma tesisi, lojistik depo ve spor alanlarının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uygun şekilde bakımı gerçekleştirildi.

Hazırlıklar kapsamında, kamp yönetimi tarafından daha önce dağıtılan ısıtıcılar gerekli bakım ve onarımdan geçirildi. Hastane ve sağlık ocakları, gerekli iyileştirme çalışmaları yapılarak kış şartlarına uygun hale getirildi.

Konteynerlerin kapı ve pencereleri de bakımdan geçirildi.

Bunun yanında misafirlere maske ve hijyen kitleri dağıtılarak, ihtiyaç sahibi bazı ailelere battaniye ve kışlık kumanya desteğinde bulunuldu.

"Allah Türk devletinden razı olsun"

Merkezde kalan Abdulhadi Ammari, AA muhabirine, yaklaşan kış nedeniyle kamp yönetimi tarafından her türlü tedbirin alındığını söyledi.

İç savaşın başlamasının ardından sığındıkları Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve halkının kendilerini bir an olsun yalnız bırakmadığını anlatan Ammari, şunları kaydetti:

"Türk devletine çok teşekkür ederiz, bize her türlü maddi ve manevi desteği veriyorlar. Çok şükür, burada kendimizi güvende hissediyoruz. Sekiz kıştan bu yana buradayım. Türk devletinden her zaman hayır gördük, Allah razı olsun. Ama ne olursa olsun insanın kendi vatanı gibisi yok. İstediğimiz tek şey bu savaşın bitmesi ve ülkemize dönmek."

Ammari, Türkiye'yi ikinci vatanları olarak gördüklerini ancak memleket hasreti çektiklerini ifade ederek, "Vatan toprağından değerli bir şey yoktur." dedi.

"Türkiye'nin yaptığını bize hiçbir Arap ülkesi yapmadı"

Suriyeli Muhammet Right Said de yaklaşık 5 yıl önce savaşın şiddetini artırması sonucu Türkiye'ye geldiğini ve 2,5 senedir Kahramanmaraş'ta yaşadığını belirtti.

Said, 16 çocuğu olduğunu ve zor şartlarda yaptıkları 4,5 saatlik yolculuğun ardından Türkiye'ye ulaştıklarını dile getirdi.

Sınırda kendilerini jandarma ekiplerinin karşıladığını ve Mardin'deki bir kampa yerleştirdiğini anlatan Said, "Orada elbise, temizlik malzemesi gibi her türlü ihtiyaçlarımızı karşıladılar. Buradan Türk devletine ve halkına teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bir başka devlete gitmeyi hiç düşünmedim, direkt Türkiye'ye geldim. Çünkü Türkiye ensar ve biz muhaciriz. Türkiye'nin yaptığını bize hiçbir Arap ülkesi yapmadı." ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş, Türkiye, Suriye, Savaş, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş Geçici Barınma Merkezinde kış hazırlıkları tamamlandı - Son Dakika


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