KAHRAMANMARAŞ - Genç ve minik sanatçılar sahneye çıkıp yeteneklerini sergiledi - Son Dakika
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KAHRAMANMARAŞ - Genç ve minik sanatçılar sahneye çıkıp yeteneklerini sergiledi

12.03.2022 20:26

Kahramanmaraş'ta "Aileler Müzikle Buluşuyor" projesi kapsamında genç ve minik sanatçılar sahneye çıkıp yeteneklerini sergiledi.

Kahramanmaraş'ta "Aileler Müzikle Buluşuyor" projesi kapsamında genç ve minik sanatçılar sahneye çıkıp yeteneklerini sergiledi.

Kahramanmaraş Güzel Sanatlar Lisesi tarafından Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde düzenlenen konsere, Onikişubat İlçe Milli Eğitim Müdürü Enver Gökşen, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Kahramanmaraş Şubesi Başkanı Yunus Karaman ile aileler katıldı.

Proje kapsamında 4-15 yaş arasındaki genç ve minik sanatçılar, flüt, gitar ve piyona çalarak katılımcılara müzik ziyafeti sundu.

Program, lise öğretmenlerinin gösterisinin ardından sona erdi.

KAHRAMANMARAŞ - Genç ve minik sanatçılar sahneye çıkıp yeteneklerini sergiledi
KAHRAMANMARAŞ - Genç ve minik sanatçılar sahneye çıkıp yeteneklerini sergiledi
KAHRAMANMARAŞ - Genç ve minik sanatçılar sahneye çıkıp yeteneklerini sergiledi

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Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi, milli eğitim bakanlığı, Kahramanmaraş, Onikişubat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KAHRAMANMARAŞ - Genç ve minik sanatçılar sahneye çıkıp yeteneklerini sergiledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: KAHRAMANMARAŞ - Genç ve minik sanatçılar sahneye çıkıp yeteneklerini sergiledi - Son Dakika
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