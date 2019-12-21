Kahramanmaraş germanica'ya özel takı, 10 bin lira ödül getirdi - Son Dakika
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Kahramanmaraş germanica'ya özel takı, 10 bin lira ödül getirdi

6 saat önce

Germanica'ya özel takı, 10 bin lira ödül getirdiKAHRAMANMARAŞ'TA Germanica temalı takı tasarım yarışması düzenlendi.

Germanica'ya özel takı, 10 bin lira ödül getirdi

KAHRAMANMARAŞ'TA Germanica temalı takı tasarım yarışması düzenlendi. Yarışmaya İstanbul'dan katılan Cemresu Erdoğan, Germanica Antik Kenti'ndeki mozaiklerde çok sık görülen bereketin simgesi üzümden esinlenerek tasarladığı küpe ile 10 bin liranın sahibi oldu.

İstanbul'dan sonra Türkiye'nin en büyük altın kenti olan Kahramanmaraş'ta Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA) koordinasyonunda, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) ve Kahramanmaraş Kuyumcular Odası işbirliğinde gerçekleştirilen yarışmaya 5 şehirden 39 yarışmacı 58 eser ile katıldı. Kağıt paftalar üzerine artistik ve teknik çizimlerden oluşan eserleri inceleyen jüri, ön elemede en kıymetli gördüğü 3 eseri finale taşıdı. 3 eserin prototipi yapıldıktan sonra jüriye gönderildi. Jüri tarafından yapılan değerlendirme sonunda finale kalan 3 eserden Cemresu Erdoğan'ın tasarladığı küpe 1'inci, Nilüfer Ersoy'un tasarladığı kolye 2'nci, Aslıhan Karakurt'un pazu bandı ise 3'üncü oldu. İstanbul'dan katılan yarışmacıların ödülü ise bir otelde düzenlenen törenle verildi.

Birinci Cemresu Erdoğan, ödülü Kahramanmaraş Valisi ve DOĞAKA Yönetim Kurulu Başkanı Vahdettin Özkan'ın elinden aldı. İkinci Nilüfer Ersoy'un 7 bin lira para ödülünü KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can verirken, üçüncü olan Aslına Karakurt ise 5 bin lirayı Kahramanmaraş Kuyumcular Odası Başkanı Hacı Mustafa Öz'ün elinden aldı.

ERDOĞAN MOZAİKLERDEKİ ÜZÜMLERDEN ESİNLENDİM

Yarışmanın birincisi Cemresu Erdoğan, herkesin Germanica Müzesi'ni görmesi gerektiğini söyledi. Daha önce de birçok yaraşmaya katıldığını, Amerika ve Singapur'un da aralarında olduğu 10'un üstünde derecesinin bulunduğunu ifade den Erdoğan, küçüklüğünden beri sanatla iç içe olduğunu kaydetti. Erdoğan, şöyle devam etti

Tasarımımda bu Germanica mozaiklerinden üzüm motiflerini çok görüyoruz. Üzüm, Anadolu'da eskiden beri bereketin sembolüydü. Damat evine giderken bereket olsun, mutlu, güzel bir hayat yaşasınlar diye gelinin başından üzümler, yemişler saçarlarmış. Ondan da esinlenerek sanki kafasından üzümleri saçmışlar gibi bir hikaye vesile oldu bu tasarımıma.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber Ömer KOÇ KAHRAMANMARAŞ, (DHA)

Kahramanmaraş germanica'ya özel takı, 10 bin lira ödül getirdi

Kahramanmaraş, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 05:07 Kaynak: DHA
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