Kahramanmaraş göksun meslek yüksekokulu'nda yangın çıktı - Son Dakika
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Kahramanmaraş göksun meslek yüksekokulu'nda yangın çıktı

6 saat önce

Göksun Meslek Yüksekokulu'nda yangın çıktıKahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Göksun Meslek Yüksekokulu'nun çatısında yangın çıktı.

Göksun Meslek Yüksekokulu'nda yangın çıktı

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Göksun Meslek Yüksekokulu'nun çatısında yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Yantepe Mahallesi'ndeki Göksun Meslek Yüksekokulu'nun çatısında öğle saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yüksekokuldaki görevlilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edilirken, öğrenciler ise okuldan tahliye edildi. İtfaiye ekipleri, alevleri söndürmek için çalışmalara başladı. Göksun Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın da okula giderek söndürme çalışmalarını yerinde inceleyip yangınla ilgili bilgi aldı.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

FIRTINANIN DEVİRDİĞİ BACA YANGINA NEDEN OLMUŞ

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Göksun Meslek Yüksekokulu çatısında çıkan yangın, ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonunda tamamen söndürüldü.

Yangının, kalorifer bacasının çatı kısmının fırtına nedeniyle devrilmesi sonucu çıktığı belirtildi.

Kahramanmaraş göksun meslek yüksekokulu'nda yangın çıktı

Sütçü İmam Üniversitesi, İtfaiye, Göksun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 02:40 Kaynak: DHA
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