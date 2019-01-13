Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş Gözlerine Siyah Bandaj Bağlayıp Görme Engellilerle Maç Yaptılar

Kahramanmaraş Gözlerine Siyah Bandaj Bağlayıp Görme Engellilerle Maç Yaptılar

18 dakika önce

Gözlerine siyah bandaj bağlayıp görme engellilerle maç yaptılarKAHRAMANMARAŞ'ta 1920 Maraşspor'un futbolcuları, gözlerine siyah bandaj bağlayıp görme engellilerle maç yaptı.

Gözlerine siyah bandaj bağlayıp görme engellilerle maç yaptılar

KAHRAMANMARAŞ'ta 1920 Maraşspor'un futbolcuları, gözlerine siyah bandaj bağlayıp görme engellilerle maç yaptı.

7-14 Ocak Beyaz Baston Dünya Görme Engelliler Haftası nedeniyle Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Engelliler Şube Müdürlüğü tarafından organize edilen maç, Büyükşehir Belediyesi Spor Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Türkiye Görme Engelliler Derneği Kahramanmaraş Şubesi üyelerinden Duran Türk, Mehmet Özyiğit, Mustafa Çakmak, Muzaffer Alıç, Mehmet Köpo ve Murat Yılmaz'dan oluşan görme engelliler takımı ile 1920 Maraşspor takımı ile maç yaptı. Maçta; TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Celalettin Güvenç ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakçı, Engelliler Şube Müdürü Mehmet Fatih Akşam da forma giydi. Şartları eşitleme adına 1920 Maraşspor formasını giyenler, gözlerine siyah bandaj bağladı. Oyuncular, içerisinde zil bulunan topun peşinden koşup gol atmaya çalıştı. Renkli görüntülerin yaşandığı maçı kazanan ise 2-0 görme engelliler takımı kazandı.

Türkiye Görme Engelliler Derneği Kahramanmaraş Şubesi Üyesi Mustafa Çakmak, maçta forma giymekten dolayı çok mutlu olduklarını söyledi. Rakip takımda forma giyenlere ve maçı organize eden Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür eden Çakmak, "Farkındalık oluşturmak adına çok güzel bir maç oldu" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 05:48 Kaynak: DHA

Spor
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