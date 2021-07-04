Kahramanmaraş Grand Prix Finali Erkekler Etabında Ödüller Sahiplerini Buldu - Son Dakika

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve iki gündür devam eden Uluslararası Edebiyat Yolu Bisiklet Yarışı "Kahramanmaraş Grand Prix" erkekler finaliyle birlikte tamamlandı. 20 ülkeden yaklaşık 200 sporcunun katılımıyla düzenlenen organizasyon, ilimizin tarihi ve turistik noktalarında gerçekleşti. Türkoğlu parkurunda yarışan 130 erkek sporcunun kıyasıya rekabet ettiği final yarışında, Jambaljamts Sainbayar birinci olurken, takım arkadaşı Malezyalı sporcu Metkel Eyob ikinci ve Salcano Sakarya BB takımından Ukrayna uyruklu Dzianis Marchuk ise üçüncü oldu. Yarışmada dereceye girenlere ödülleri, Valimiz Ömer Faruk Coşkun, Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz tarafından verildi. Burada bir değerlendirmede bulunan Vali Coşkun "Bilindiği üzere İlimizde ilk defa uluslararası bir bisiklet turnuvası düzenleniyor. Dereceye giren sporcularımıza ödüllerini verdik. İlimizin tanıtımı anlamında ve bisiklet sporunun yaygınlaştırılması için farkındalık oluşturması adına önemli bir organizasyon. İlimiz edebiyatın ve şiirin başkenti olarak anılıyor. Bu bakımdan edebiyat yolunun bisiklet sporu ile birleştirilmesi ilimiz için anlamlı. Temennimiz bu yıl ilki gerçekleşen bisiklet yarışlarının gelecek yıllarda da yapılarak geleneksel hale gelmesi. Bu organizasyonda emeği geçen Büyükşehir Belediyemize, Gençlik ve Spor Bakanlığımıza, Bisiklet Federasyonumuza ve paydaş kurumlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.