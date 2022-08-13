Kahramanmaraş gündem haberi... Kahramanmaraş Dulkadiroğlu'nda 4.2 Büyüklüğünde Deprem - Son Dakika
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Kahramanmaraş gündem haberi... Kahramanmaraş Dulkadiroğlu'nda 4.2 Büyüklüğünde Deprem

13.08.2022 08:25
Kahramanmaraş gündem haberi... Kahramanmaraş Dulkadiroğlu'nda 4.2 Büyüklüğünde Deprem

Kahramanmaraş haberi... Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesinde deprem oldu. Depremin büyüklüğünü AFAD, 4.2 olarak açıklarken; Kandilli Rasathanesi 4.3 olarak duyurdu

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde deprem oldu. Depremin büyüklüğünü AFAD 4.2 olarak açıklarken; Kandilli Rasathanesi 4.3 olarak duyurdu.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde bugün sabah saatlerinde (06.50) deprem meydana geldi. AFAD depremin büyüklüğünü 4.2, derinliğini ise 7.01 kilometre olarak duyurdu. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.3, derinliğini 5.0 kilometre olarak belirledi.

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Kaynak: ANKA

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SON DAKİKA: Kahramanmaraş gündem haberi... Kahramanmaraş Dulkadiroğlu'nda 4.2 Büyüklüğünde Deprem - Son Dakika
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