KAHRAMANMARAŞ'ın Nurhak ilçesinde zırhlı aracın devrilmesi sonucu 7 asker yaralandı.
Kaza, gece saatlerinde ilçe girişinde meydana geldi. Komandoları taşıyan zırhlı askeri araç, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi. Kazada araçtaki 7 asker yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi kaza yerinde yapılan yaralılar, Elbistan Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Son Dakika › Güncel › Kahramanmaraş gündem haberi: Kahramanmaraş'ta askeri araç devrildi: 7 yaralı - Son Dakika