Kahramanmaraş gündem haberi: Kahramanmaraş'ta askeri araç devrildi: 7 yaralı

Gelen Kahramanmaraş haberlerine göre KAHRAMANMARAŞ'ın Nurhak ilçesinde zırhlı aracın devrilmesi sonucu 7 asker yaralandı.

KAHRAMANMARAŞ'ın Nurhak ilçesinde zırhlı aracın devrilmesi sonucu 7 asker yaralandı. Kaza, gece saatlerinde ilçe girişinde meydana geldi. Komandoları taşıyan zırhlı askeri araç, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi. Kazada araçtaki 7 asker yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi kaza yerinde yapılan yaralılar, Elbistan Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.



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