Kahramanmaraş gündem haberi | Kahramanmaraş'ta dron destekli trafik denetimi yapıldı - Son Dakika
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Kahramanmaraş gündem haberi | Kahramanmaraş'ta dron destekli trafik denetimi yapıldı

09.10.2022 16:06
Kahramanmaraş gündem haberi | Kahramanmaraş'ta dron destekli trafik denetimi yapıldı

Gelen Kahramanmaraş haberlerine göre Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ile Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, dron destekli trafik denetimi gerçekleştiriliyor.

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ile Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, dron destekli trafik denetimi gerçekleştiriliyor.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, kentte trafiğin yoğun olduğu güzergahlar ile kavşak konumunda olan yerlerde 07 Ekim-26 Aralık 2022 tarihleri arasında, hava araçlarıyla trafik denetimi yapılacağı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Havadan yapılacak denetimlerde sağ şeritte veya bankette uygunsuz durumda bekleme, kırmızı Işık ihlali, ağır taşıtların uygunsuz şerit kullanımı, tehlikeli şerit değiştirme-makas atma, hatalı sollama, yakın takip, kara yolu üzerinde zorunlu haller dışında duraklamak, park etmek gibi kural ihlali yapan araçlar başta olmak üzere trafik kazalarına sebep olan diğer ihlallerde takip edilmektedir."

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Kahramanmaraş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş gündem haberi | Kahramanmaraş'ta dron destekli trafik denetimi yapıldı - Son Dakika

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