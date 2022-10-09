Kahramanmaraş gündem haberi | Kahramanmaraş'ta kamyonun devrildiği kazada bir kişi öldü, iki kişi yaralandı

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde kamyonun devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, 46 ZB 987 plakalı kamyon Budaklı Mahallesi Köseler Mevkiinde devrildi. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri kamyondaki Z.B'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Kazada yaralanan A.C. ve G.B. ise kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Kamyonu kimin kullandığı henüz belirlenemedi.
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