Alınan bilgiye göre, 46 ZB 987 plakalı kamyon Budaklı Mahallesi Köseler Mevkiinde devrildi. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kaynak: AA

Kahramanmaraş, Dulkadiroğlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kahramanmaraş gündem haberi | Kahramanmaraş'ta kamyonun devrildiği kazada bir kişi öldü, iki kişi yaralandı - Son Dakika

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