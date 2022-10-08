Son dakika gündem: KAHRAMANMARAŞ - Silahlı ve bıçaklı kavga: 1 yaralı - Son Dakika
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Son dakika gündem: KAHRAMANMARAŞ - Silahlı ve bıçaklı kavga: 1 yaralı

08.10.2022 17:46

Son dakika haber... Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada, 1 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada, 1 kişi yaralandı.

İsmet Paşa Mahallesi 10. Sokağa gelen F.S, elindeki silahla butik işletmeciliği yapan İ.Ö'nün iş yerinin önünde rastgele 4 el ateş etti. F.S. daha sonra elindeki bıçakla kendisine tepki gösteren İ.Ö'yü kolundan ve bacağından yaraladı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İ.Ö, 112 Acil Servis ekiplerince Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamaya çalışıyor.

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Son dakika haberi | KAHRAMANMARAŞ - Bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı Son dakika haberi | KAHRAMANMARAŞ - Bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı
Kaynak: AA

Kahramanmaraş, Dulkadiroğlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: KAHRAMANMARAŞ - Silahlı ve bıçaklı kavga: 1 yaralı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Son dakika gündem: KAHRAMANMARAŞ - Silahlı ve bıçaklı kavga: 1 yaralı - Son Dakika
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