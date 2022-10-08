İsmet Paşa Mahallesi 10. Sokağa gelen F.S, elindeki silahla butik işletmeciliği yapan İ.Ö'nün iş yerinin önünde rastgele 4 el ateş etti. F.S. daha sonra elindeki bıçakla kendisine tepki gösteren İ.Ö'yü kolundan ve bacağından yaraladı.

Kaynak: AA

Kahramanmaraş, Dulkadiroğlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika gündem: KAHRAMANMARAŞ - Silahlı ve bıçaklı kavga: 1 yaralı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.