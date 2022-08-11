İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Afşin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik 3 aylık teknik ve fiziki takip sonucu Kahramanmaraş'ın Afşin, Elbistan ve Dulkadiroğlu ilçeleri ile Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde belirlenen 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Kaynak: AA

Kahramanmaraş, Malatya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri | KAHRAMANMARAŞ - Uyuşturucu operasyonuna 4 tutuklama - Son Dakika

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